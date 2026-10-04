A las puertas de una nueva temporada de verano, Miguel Pardo defendió una manera de hacer teatro basada en la inversión, el riesgo y la generación de trabajo, incluso cuando los resultados económicos no están garantizados. “La responsabilidad empresarial consiste en correr riesgos más allá de los resultados; no decidir todo mirando una planilla”, afirmó el titular de Pardo Producciones.

Mar del Plata tendrá un lugar destacado dentro de su apuesta. Pardo confirmó “Ni media palabra”, encabezada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez, además de Pablito Castillo y la posibilidad de sumar recitales. “Hay espectáculos que desarrollamos sabiendo que quizá no vamos a ganar plata, pero que generan fuentes de trabajo y una economía naranja en diferentes rubros paralelos al teatro. Argentina necesita eso hoy: trabajo”, sostuvo. Y agregó: “Programar y producir no siempre significa hacerlo para ganar. Si es rentable, mejor, pero eso lo decide el público soberano”.

Tras las recientes declaraciones de Carlos Rottemberg por sus 50 años haciendo teatro en Mar del Plata, Pardo planteó su propia mirada sobre el presente y el futuro de la actividad. “Si los empresarios no arriesgamos, podemos perder el hábito de que la gente vaya al teatro. Y, aún más grave, corremos el riesgo de que las nuevas generaciones no incorporen en su agenda esa maravillosa salida que es ir al teatro”, advirtió.

Para el productor, el impacto además excede ampliamente a las salas. “La gente va al teatro y quizá después sale a comer, se aloja en un hotel o compra algún producto regional. Esa economía que se genera alrededor del espectáculo es algo que nuestro país necesita”. En ese sentido, remarcó que “los artistas que quieren trabajar deben tener el espacio para desarrollar su arte escénico, sea cual fuere”.

La apuesta será todavía mayor en Villa Carlos Paz, donde Pardo Producciones proyecta más de 25 espectáculos, con figuras y propuestas como Fátima Florez, el Flaco Pailos, Camilo Nicolás, Pablito Castillo, La Konga, el Oficial Gordillo y Épico Magic Show, además de infantiles, comedias y recitales. También inaugurará un espacio cultural con microteatro y experiencias inmersivas, entre ellas “Pabellón Tornú, La Cárcel”, desarrollada en una antigua cárcel real, y analiza sumar un espectáculo internacional de patinaje sobre hielo.

Pardo también rechazó de plano la idea de que falten figuras para sostener las temporadas teatrales. “¡No! Argentina tiene un manantial increíble de talentos consagrados, muchos de los cuales también triunfan en el mundo”, aseguró. Y dejó una de sus definiciones más fuertes: “El artista es quien le da vida a un teatro. Sin un artista en escena, la sala se convierte en un galpón oscuro y triste”.

Frente a un público condicionado por el bolsillo, planteó además la necesidad de ofrecer mejores precios y beneficios, especialmente para familias con niños, personas con recursos limitados y adultos mayores. “Los jubilados deberían tener beneficios todos los días, en todos los horarios y para todos los espectáculos”, afirmó. Para Pardo, precios accesibles, buenas producciones y artistas comprometidos son claves para formar nuevas generaciones de espectadores.

Finalmente, reivindicó el lugar del teatro argentino a nivel internacional. “Argentina para nada está lejos de los grandes centros teatrales del mundo. La pasión y entrega de nuestros artistas, las hermosas salas que tenemos y los productores que nunca paran de arriesgar nos ponen por encima de muchas plazas a nivel mundial”, sostuvo. Y sentenció: “No existe país en el mundo que tenga la cantidad de shows que Argentina tiene durante sus temporadas de verano”.

Pardo cerró sintetizando su filosofía como productor: “Apuesto día a día sin especular con el resultado económico. A veces los productores tenemos que aceptar que en un espectáculo podemos perder o empatar y que en otro quizá ganemos. Pero las fuentes de trabajo tienen que existir”.