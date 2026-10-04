La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 5 de octubre al viernes 9, de 9 a 14, el dispositivo 1 funcionará en la sede la Sociedad de Fomento de Santa Isabel, Calle 783 y 6. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, se entregarán turnos para mamografías, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

De martes a jueves estará disponible el servicio de pediatría con turnos en la sede. Mientras que el jueves estará el servicio de oftalmología para niños y, además, el servicio de ginecología. Asimismo, el jueves y el viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción y el cuidado de la salud bucal.

Por último, se recuerda que de lunes a viernes antes de las 8 estarán realizando castraciones por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana ingresá en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

El dispositivo 2 también funcionará del lunes 5 de octubre al viernes 9, en el horario de 9 a 14, en el Playón Iglesia Catedral de San Martín y Mitre. Se entregarán turnos para mamografías, se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

Móvil Odontológico

Durante toda la semana, en el playón de la Catedral, de 9 a 14 y sin turno previo, funcionará el Móvil Odontológico con atención odontológica para niños, niñas y adultos e información para el cuidado y la higiene bucal.

Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

Consultorio Médico Móvil

Por otra parte, el Consultorio Médico Móvil, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14 los días martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de octubre en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, ubicada en la calle 783 y 6

Para más información sobre los dispositivos de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar a mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio