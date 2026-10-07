El ex intendente y actual concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti, junto al resto de los integrantes de su bloque, María Eva Ayala, Melisa Centurión y Horacio Taccone dieron a conocer un extenso documento sobre la reasunción de Guillermo Montenegro en el gobierno municipal.

“El planteo del intendente Montenegro al reasumir su función considerando ahora prioritario e imprescindible el trabajo conjunto con las autoridades provinciales en la lucha contra la inseguridad, representa el reconocimiento del error que significó la actitud seguida hasta hoy por las autoridades municipales y desde mucho antes de su pedido de licencia”, señala Gustavo Pulti.

En esa línea, agrega que “recibimos este anuncio como un cambio positivo y esperemos que se traduzca en hechos concretos, porque la lucha contra la inseguridad nunca debió ser afectada por las desavenencias políticas como sucedió hasta el momento, antes y después de abandonar el cargo”.

“Pero siendo la inseguridad una de las principales preocupaciones que tienen los vecinos, y por lo tanto una cuestión indiscutiblemente prioritaria que hay que ayudar a resolver, Mar del Plata vive una situación de crisis que incluye, junto a ésta, otras problemáticas que también el intendente Montenegro tiene que enfrentar para evitar que la vida de los marplatenses se siga deteriorando”, sostiene el documento.

En ese contexto se describe la situación de abandono que sufre Mar del Plata por “la inacción del gobierno municipal”, la crisis que afecta a la economía de la ciudad con la depresión del consumo, el cierre de empresas y comercios, y el aumento del desempleo. A su vez, reitera la enumeración de diez ejes de propuestas en donde señala la importancia de “dejar de lado las peleas políticas y generar los consensos necesarios para atender las urgencias que viven miles de vecinos”.

En ese marco, señalan que “la realidad de una ciudad que sufre el abandono es la primera exigencia que tiene que asumir Montenegro. La sociedad será la encargada de evaluar la responsabilidad que le cabe por priorizar su carrera política dejando al frente del municipio a un Intendente falto de preparación y ausente”. “La reasunción de Montenegro es por sí misma la admisión del fracaso de una aventura por la que están pagando el costo todos los marplatenses”, agrega.

El texto también que remarca que «dada la cercanía de Montenegro con el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete Diego Santilli, se debe transmitir al gobierno nacional la situación real que viven los marplatenses por efecto de la política económica que produce el cierre de empresas y comercios, deprimiendo el consumo, destruyendo el empleo y castigando los motores de la vida económica y productiva de Mar del Plata y Batán».

El ex intendente consideró que “nosotros reiteramos nuestra disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones concretas a los problemas que sufren los marplatenses. Lo venimos haciendo y esperemos que la respuesta no siga siendo el silencio o la desacreditación, porque la situación que se vive exige a todas las fuerzas políticas, comenzando por el propio gobierno municipal, la búsqueda de criterios realistas para que empiecen a llegar ya mismo las respuestas que necesitan nuestros vecinos”.

En el documento, Pulti pide que “Montenegro no politice, como se viene haciendo, la relación institucional con el gobierno provincial. Hay que dejar de lado las diferencias y coordinar en conjunto la solución de muchos problemas, comenzando por la inseguridad”.

“El aislamiento de Mar del Plata es el resultado de priorizar la disputa por sobre la gestión insistiendo tozudamente en un camino que no ha servido absolutamente para nada que no sea el posicionamiento personal de algunos. Muy diferente es lo que pasa con otros municipios en los que gobierna signos políticos distintos al oficialismo provincial pero que, aún así, coordinan políticas, realizan obras y trabajan en conjunto para el beneficio de sus vecinos. Eso debería suceder en Mar del Plata”, añadió.

Por último, además presentar lo que el documento del bloque de concejales de AM-MDF denomina la “radiografía del abandono” que afecta a la ciudad, Gustavo Pulti remarcó las diez propuestas de soluciones para los marplatenses.

“Lo hacemos para contribuir a solucionar problemas que son urgentes, la principal responsabilidad que tiene Montenegro es evitar que se sigan agravando y nosotros estamos comprometidos en contribuir a su solución porque los vecinos no pueden esperar a 2027”, finalizó.

Soluciones ante problemas que no pueden esperar

10 ejes de una agenda de soluciones para iniciar el diálogo

Cumplir con la presentación del Plan Integral de Seguridad comprometido por el propio Montenegro en 2020, siendo el único municipio entre 135 que aún no lo presentó. Complementarse en el desafío de mejorar la seguridad de los vecinos debe ser una política de Estado y no el escenario de una eterna confrontación sin resultados. Desde el gobierno local solo se han aportado excusas y críticas. En una autentica acción de gestión positiva, también debe convocarse al gobierno nacional para la conformación de un Frente Único por la Seguridad de los Marplatenses: la droga que ingresa por nuestras fronteras y llega a los barrios de nuestros jóvenes requiere de una coordinación integral con el Estado Federal. Coordinar en red los servicios para una buena atención de la salud de los marplatenses y batanenses. Para mejorar las prestaciones en los CAPS y en el CEMA, es imprescindible crear un espacio de convergencia que identifique las respuestas de manera colectiva junto al Hospital Interzonal, el Materno Infantil y los operadores privados del sistema local. Todo lo cual demanda para ser verdaderamente eficaces una jerarquización presupuestaria de la atención primaria, cuya baja inversión, carencia de insumos y profesionales, genera expulsión de demanda insatisfecha. Llamar a licitaciones públicas transparentes para regularizar los dos principales contratos del municipio: el servicio de transporte público de pasajeros y la recolección de residuos. Los vencimientos de ambas contrataciones se conocen desde hace más de una década. Pero los dos fueron declarados en “emergencia” para habilitar una contratación directa que NO cumple con la licitación que exige la ley. Responder a los vecinos y hacerse cargo de las urgencias. Se machaca con el slogan de “la ciudad del sí” para algunos negocios. Pero se les dice que no a demasiados vecinos que necesitan una respuesta útil en el 147, en la atención de los centros de salud o en la recuperación de la plaza de su barrio. Los desafíos de la niñez y adolescencia en tiempos de pobreza y adicciones, así como la humanidad de los que duermen en la calle, también merecen un sí, en lugar del no del abandono, la violencia y el maltrato. Revertir el abandono de los espacios públicos. Que el Emsur levante la basura de las calles, se enciendan las luces y los semáforos apagados o se activen y modernicen todas las cámaras de seguridad sin mantenimiento no son pretensiones desmedidas. Mejorar el estado de las calles y avenidas. El gobierno municipal creó la controvertida tasa vial y, según lo vienen reflejando diferentes medios nacionales, es la más cara del país. Pero crece el deterioro de las calles, con y sin pavimento. Accionar sin más pérdidas de tiempo frente al cambio climático. No hay que esperar que nos inunde una nueva tormenta para limpiar los desagües y mantener sin obstrucciones los cauces de los arroyos. En el mediano y largo plazo es impostergable encarar las obras fundamentales que resguarden a Mar del Plata de futuras y previsibles catástrofes ambientales, que han sido oportunamente fijadas en el Plan de Acción del BID. Asumir y resolver los graves conflictos que se presentan con Minella Stadium y la judicialización por los aumentos irregulares de la tarifa de OSSE. Los marplatenses no disponen ya del Mundialista ni del Polideportivo porque fueron entregados, en una licitación a medida, a una sociedad sin patrimonio. No hay inversiones. Sin embargo, ahora los ingresos por alquileres de los shows no entran más a las arcas del municipio, sino a los bolsillos de los concesionarios que no invierten en las mejoras de las instalaciones e infraestructuras. La tribuna techada, por ejemplo, clausurada por el abandono del propio gobierno de Montenegro, no tiene ningún horizonte cierto de restauración.

De igual manera, el aumento dado por un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante para la tarifa de OSSE en diciembre de 2024 ha sido declarado ilegal en primera y segunda instancia por la Justicia Contencioso Administrativa. Esto compromete la situación económica y financiera de la empresa municipal.

En ambos casos, las dilaciones y la desidia no hacen más que agravar las consecuencias de malas decisiones adoptadas mediante la imposición de mayorías que no aceptaron las advertencias hechas oportunamente.

Establecer un diálogo institucional serio en beneficio de todos los marplatenses. Mientras todos los municipios cercanos, desde Tandil hasta Lavalle y de Pinamar hasta Ayacucho, pasando por Madariaga o Maipú, han sabido construir una agenda inteligente con el gobierno provincial, más allá de tener un signo político diferente. El gobierno local es el único que plantea una rivalidad partidista sin proyecto de gestión. El compromiso con nuestros vecinos nos alienta a trabajar por un cambio en esa dinámica. Reactivar el Plan Estratégico, el Plan de Acción del BID y el Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Una de las consecuencias del abandono de la planificación estratégica redunda en la caída permanente en excepciones que generan una alta conflictividad, sin certezas para los vecinos, seguridades para las inversiones y con amenazas para el patrimonio.

Se trata de ejemplos, entre muchos otros, de un conjunto de iniciativas que podrían ponerse en marcha de inmediato. Esperemos que la respuesta no sea nuevamente ni el silencio ni el descrédito.

Horacio Taccone-María Eva Ayala-Melisa Centurión-Gustavo Pulti