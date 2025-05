El diputado provincial Gustavo Pulti mostró, una vez más, su preocupación por el complejo escenario que atraviesa la industria pesquera y que tiene la temporada de langostino en aguas nacionales paralizada.

A través de un posteo en las redes sociales, Pulti expresó: «La pesca argentina, motor estratégico de la economía nacional, está al borde de una crisis industrial y laboral sin precedentes».

El exintendente continuó: «Hoy, 113 buques congeladores que pescan langostino están amarrados en todos los puertos del país. No salen a pescar. No generan divisas. No sostienen empleo».

— Gustavo Pulti (@GustavoPulti) May 28, 2025

Ante este panorama, Pulti advirtió que «el país podría perder 600 millones de dólares por año. La situación es comparable con el colapso productivo que generó ‘la tablita’ de Martínez de Hoz».

A continuación, el legislador provincial enumero una serie de factores que llevan a esta grave situación del sector pesquero:

1️⃣ Caída del precio internacional del langostino.

2️⃣ Costos internos que se disparan: combustibles, energía, frío, logística, fletes.

3️⃣ Altos impuestos, retenciones y derechos de captura crecientes.

4️⃣ Dólar subvaluado, en una actividad netamente exportadora.

«La política económica del gobierno nacional ha llevado al sector a una rentabilidad negativa. Esta situación no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas», sentenció.

Tras ello, Pulti le reclamó al gobierno:

•Eliminar las retenciones a la exportación.

•Reducir impuestos nacionales a materias primas e insumos productivos.

•Establecer condiciones que hagan viable la actividad, como lo hacen países que nos compran, pero también nos compiten.

«En Argentina no hay desarrollo sin industria. No hay industria sin condiciones. No hay condiciones si no hay política económica al servicio de la producción», finalizó.