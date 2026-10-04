Más de 700 jubilados se reunieron este domingo junto a Fernanda Raverta para presentar un nuevo espacio integrado por 25 centros de distintos barrios de la ciudad.

La actividad se realizó en el marco de la celebración por el Día del Jubilado y sirvió como punto de partida para la Red Solidaria de Jubilados y Pensionados de Mar del Plata y Batán, una iniciativa que busca articular el trabajo de las distintas instituciones y organizar acciones solidarias para acompañar a vecinos y organizaciones de la ciudad.

“Estamos viviendo tiempos difíciles y sabemos que muchos jubilados la están pasando mal. Y aun así, hay 25 centros que deciden juntarse, organizarse y pensar qué pueden hacer por los demás. Eso habla de una solidaridad enorme y también de la comunidad que queremos construir”, sostuvo la senadora provincial Fernanda Raverta.

La Red permitirá que los centros compartan experiencias, organicen actividades en conjunto y coordinen iniciativas solidarias en distintos barrios de Mar del Plata y Batán. Durante la presentación, sus integrantes también expresaron su acompañamiento a Raverta.

“Los centros de jubilados son lugares donde pasan cosas lindas. Hay amigos, proyectos, ganas de hacer y, sobre todo, gente que acompaña a otra gente. Que ahora decidan juntarse para estar mejor, pero también para hacer algo por los demás, es muy importante”, expresó Raverta.

El encuentro se realizó en el Centro Asturiano e incluyó un almuerzo, música y baile. El cierre estuvo a cargo de Operación Rosa Rosa, que se presentó en vivo ante los más de 700 participantes.