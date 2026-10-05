Guillermo Montenegro dio este lunes un nuevo paso formal para concretar su regreso a la Intendencia de General Pueyrredon. El dirigente del PRO presentó ante el Senado bonaerense el pedido de licencia extraordinaria para dejar temporalmente su banca y volver a ejercer el cargo de intendente que había dejado en diciembre de 2025 para asumir como legislador provincial.

La solicitud será tratada por la Cámara alta en la sesión prevista para este martes 6 de octubre.

En la nota presentada ante el Senado, Montenegro fundamentó el pedido en su intención de “reasumir el ejercicio del cargo de Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon”. De esta manera, la decisión política anunciada el viernes comenzó a traducirse en los pasos institucionales necesarios para concretar su regreso, después de casi diez meses de permanencia en la Legislatura bonaerense.

Sin embargo, Montenegro no esperó la resolución del Senado para volver a ocupar el centro de la escena política marplatense. Este lunes participó del acto oficial por los 100 años de la Base Naval Mar del Plata, realizado en la Plaza de Armas Submarino ARA Santa Fe, junto a autoridades civiles y militares, integrantes de la Armada e invitados especiales. Fue su primera actividad pública en la ciudad después de confirmar su retorno al Ejecutivo municipal.

La presencia de Montenegro en la ceremonia tuvo además un fuerte componente simbólico: el acto coincidió con el día en que formalizó su salida temporal del Senado y se produjo en uno de los principales escenarios institucionales de Mar del Plata. Durante el fin de semana, la Base Naval había abierto sus puertas a vecinos y turistas como parte de las celebraciones por su centenario, con recorridas por el predio y exhibición de unidades de la Armada.