La mitad de la semana se presenta con condiciones de inestabilidad sobre el sudeste bonaerense.
Las lluvias volverán a ser protagonistas en las próximas horas por un evento meteorológico generalizado de mal tiempo que responde al avance de un potente centro de bajas presiones de oeste a este.
A lo largo de hoy, la reorganización del sistema de bajas presiones avanzando hacia el este por el centro de la Argentina, provocará un desmejoramiento generalizado y una intensificación del viento del este por lo que el SMN activo alertas en toda la región.
Este período de lluvias y fuertes vientos se mantendrá al menos hasta el jueves en la tarde con un descenso de temperaturas.
Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco y húmedo. Cielo parcial a mayormente nublado. Viento leve a moderado del sector este/sudeste incrementandose a regular con ráfagas. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 16°
Reporte @sebapagliarino