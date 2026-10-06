En la circunscripción consular de Mar del Plata —que comprende a General Pueyrredon y otros 15 distritos del sudeste bonaerense— residen más de 60.000 ciudadanos habilitados para elegir a las autoridades del COM.IT.ES. (Comitato degli Italiani all’Estero).

Sin embargo, desde la Lista 1 Italiani per il Futuro, encabezada por la docente e investigadora universitaria Ana María Biasone, advierten que la mayoría desconoce que el voto no es automático: para recibir la boleta en el domicilio, hay que inscribirse obligatoriamente antes del 4 de noviembre.

¿QUÉ ES EL COM.IT.ES. Y POR QUÉ IMPORTA?

El COM.IT.ES. es un órgano representativo oficial contemplado por la legislación italiana que actúa como nexo directo entre la comunidad y el Consulado.

Su agenda incluye:

Agilización y seguimiento de servicios consulares (pasaportes y ciudadanías).

Gestión de becas e intercambios de movilidad académica y laboral para jóvenes.

Programas de vinculación científica y proyectos de incubación para emprendedores.

Asistencia social y cobertura para adultos mayores de la colectividad.

DECLARACIONES DE ANA MARÍA BIASONE (CABEZA DE LA LISTA 1):

«Muchos vecinos y vecinas de Mar del Plata y la zona creen que por tener pasaporte o ciudadanía italiana el sobre electoral les llegará automáticamente a su domicilio, pero no es así: si no manifiestan la opción de voto antes del 4 de noviembre, no podrán ejercer ese derecho. Estamos ante un padrón de más de 60.000 ciudadanos italianos en nuestra región que son quienes pueden definir cómo se gestionan los lazos con Italia. No estamos sólo para mantener nuestras tradiciones y nuestros valores, también estamos para tutelar derechos, abrir oportunidades de estudio, trabajo, innovación y soluciones reales a las familias de la comunidad italiana».

PASO A PASO: CÓMO SOLICITAR EL SOBRE ANTES DEL 4 DE NOVIEMBRE

El trámite es completamente gratuito para todo ciudadano mayor de 18 años inscripto en A.I.R.E.:

Digital: A través del portal consular Fast It o descargando la planilla de opción de voto.

Vía mail o presencial: Completando y firmando el formulario, adjuntando foto del DNI (ambos lados) y presentándolo en el Consulado de Italia en Mar del Plata (Falucho 1416) o por mail consular oficial.

Dato clave: La elección cierra el 4 de diciembre, pero los sobres sólo se enviarán a quienes hayan quedado empadronados antes del 4 de noviembre.