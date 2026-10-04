Mar del Plata fue sede este jueves y viernes del Congreso Provincial de Delegadas y Delegados de SADOP Buenos Aires, un encuentro que reunió a más de 500 representantes gremiales de escuelas de gestión privada de toda la provincia para debatir sobre las condiciones laborales, los desafíos educativos y el fortalecimiento de la organización sindical.

Bajo el lema “Habitar la escuela, construir la organización”, el Congreso propuso dos jornadas de reflexión e intercambio en torno a las problemáticas que atraviesan a la docencia y al rol de las y los delegados como referentes gremiales dentro de cada establecimiento educativo.

La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de SADOP Buenos Aires, Adriana Donzelli, quien remarcó la importancia de generar espacios colectivos para compartir experiencias, fortalecer la representación sindical y actualizar herramientas para intervenir frente a las distintas situaciones que se presentan en las escuelas.

Durante las jornadas se desarrollaron paneles sobre participación y organización sindical, y sobre educación y trabajo, con la presencia de dirigentes gremiales, funcionarios provinciales, representantes del ámbito educativo y especialistas.

Entre los participantes estuvieron el director provincial de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo bonaerense, Sergio Sánchez; el director de Educación de Gestión Privada, Javier Ranaldi; la secretaria de Vinculación Académica y Extensión de la Universidad Pedagógica Nacional, Luz Albergucci; el obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando; y el especialista Fernando Schapachnik.

El cierre tuvo la participación de la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; y la secretaria general de SADOP Nación, Marina Jaureguiberry.

“Nadie debe dejar la vida trabajando. Frente a los problemas sociales que nos afectan como docentes en la vida profesional y personal la respuesta no puede ser individual, sino necesariamente colectiva y organizada”, afirmó Donzelli, quien también reivindicó la participación sindical en cada lugar de trabajo y la articulación con el Gobierno provincial.