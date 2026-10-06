Después de un lunes lluvioso, las condiciones del tiempo mejoran para este martes en toda la región. La poca nubosidad y el viento del sector norte/noreste permitirán un incremento de las temperaturas con máximas cercanas a los 17 grados para esta tarde.

Sin embargo, sobre la mitad de semana, el ingreso de un frente frío marcará un cambio en las condiciones del tiempo con jornadas mas otoñales que primaverales, temperaturas por debajo de los 15 grados y retorno de precipitaciones para entre miércoles y jueves.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo parcial nublado a despejado. Viento leve a moderado del sector noreste en rotación al sudeste. La temperatura mínima se estima en 11° y la máxima en 17°.

Reporte @sebapagliarino