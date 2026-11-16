La segunda parte de noviembre muestra un patrón influenciado por el fenómeno de “El Niño” en la Costa Atlántica.

La humedad, la nubosidad y la inestabilidad serán protagonistas durante esta semana por lo que los momentos de precipitaciones se darán en los próximos días con ventanas de buen tiempo, pero en líneas generales con mayor presencia de jornadas grises.

Este período empezará a cambiar recién a partir de la próxima semana con mayor presencia de sol y ascenso de temperaturas.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo cubierto con neblinas y lluvias débiles. Mejoras temporarias. Viento leve a moderado del sector noreste. La temperatura mínima se estima en 16° y la máxima en 20°.

Reporte @sebapagliarino