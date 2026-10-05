En el marco de las acciones de control del orden público, la Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad- intervino en 852 denuncias realizadas por vecinos contra delincuentes del espacio público durante el mes de septiembre.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas se destacaron acciones como la de exigir dinero y amenazar con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, beber en la vía pública, violencia verbal y solicitud de un monto fijo por estacionar. En ese sentido, se labraron 1192 actas de ordenamiento de espacio público.

Durante estos operativos, también fueron aprehendidas 35 personas por distintos motivos, entre ellos, pedidos de captura vigentes.

Es importante remarcar que estas situaciones pueden denunciarse las 24 horas por WhatsApp al 2233406177, compartiendo ubicación y detalles para facilitar la intervención de los equipos municipales.