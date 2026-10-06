La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha una nueva base del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en el corredor norte de la ciudad, llegando a un total de 9 en todo el Partido. La sede está ubicada estratégicamente en Parque Camet, a la vera de la Ruta 11, con el objetivo de dar una mejor respuesta operativa en el corredor vial y ampliar la cobertura a los barrios aledaños, optimizando los tiempos de llegada del sistema ante situaciones de urgencia.

La concreción de este espacio fue articulada con Obras Sanitarias (OSSE), organismo que cedió el predio y llevó a cabo los trabajos de puesta en valor para adecuar las instalaciones a los requerimientos del servicio. La nueva base cuenta de forma permanente con una ambulancia equipada que opera en la franja de 7 a 19, tripulada por chofer, médico y enfermero.

Del acto inaugural participaron el intendente Agustín Neme, la secretaria de Salud Viviana Bernabei y la vicepresidenta de OSSE, Cristina Coria.

Desde la Secretaría de Salud precisaron que con esta incorporación se busca descentralizar los recursos, estar más cerca de los incidentes y ampliar las áreas de cobertura en respuesta al constante crecimiento demográfico de la zona norte. Entre los barrios beneficiados de manera directa se destacan Félix U. Camet, Parque Peña y Alto Camet, además de todo el flujo vehicular que circula por la Ruta 11.

En lo que va del 2026, el SAME lleva realizadas 6.297 atenciones en el partido de General Pueyrredon, cifra que refleja la demanda sostenida del sistema y la importancia de sumar infraestructura estratégica para reforzar la asistencia en la vía pública y en los domicilios.