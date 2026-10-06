La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, consolida la atención especializada en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) mediante la Unidad Ambulatoria de Epilepsia. El espacio, orientado al diagnóstico, seguimiento y tratamiento integral de esta condición neurológica, registra más de 600 consultas efectuadas desde finales de 2024 a la fecha.

La epilepsia se define como una condición neurológica caracterizada por la predisposición a padecer convulsiones recurrentes. Al respecto, diferenciaron un episodio convulsivo aislado de la epilepsia propiamente dicha, indicando que una persona puede sufrir una convulsión aguda debido a factores causales específicos u otras condiciones temporales, tales como alteraciones en los niveles de glucemia en pacientes con diabetes, cuadros de intoxicación o durante las primeras horas de un accidente cerebrovascular (ACV).

Por el contrario, en el caso de la epilepsia no siempre existe una causa inmediata y se requiere la presencia de convulsiones manifestadas con al menos un día de separación. Ante estos episodios, se lleva a cabo la evaluación del paciente mediante estudios como tomografías, resonancias magnéticas de cerebro, electroencefalogramas y análisis de laboratorio para descartar otros orígenes y confirmar el diagnóstico.

En cuanto a la manifestación de la patología, se detalló que las crisis pueden ser caracterizadas por movimientos involuntarios en todo el cuerpo; de ausencia, en las que la persona interrumpe su actividad manteniendo la mirada fija o realizando un movimiento estereotipado; o focales, donde se presenta un compromiso parcial de la conciencia junto a movimientos repetitivos en una extremidad o en un sector del rostro.

Frente a este tipo de situaciones, se aconseja recostar a la persona en el piso, colocarla de costado, no introducir ningún objeto ni extremidad en su boca y cronometrar la duración del episodio. En caso de que los movimientos se extiendan por más de 2 minutos, se debe solicitar asistencia inmediata al SAME para efectuar la derivación a un centro de salud de mayor complejidad.

Atención multidisciplinaria e indicadores

El consultorio especializado del CEMA, a cargo de Paula Judewicz, fortaleció la organización y el seguimiento de los pacientes. Y para acceder a este servicio, en primer lugar se debe solicitar un turno con clínica médica en cualquiera de los 35 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y, luego, el profesional realizará la derivación correspondiente al área de Neurología. El esquema de trabajo facilita la realización periódica de neuroimágenes -tomografías y resonancias- en contacto directo con los profesionales dedicados al informe de dichos estudios, además de coordinar acciones con el servicio de Nutrición de la institución y con el área de Salud Mental, integrada por psicólogos y psiquiatras que se desempeñan en los CAPS y en el Centro de Salud Mental N° 1.

Asimismo, la prestación médica se completa con el servicio de electroencefalogramas, la asistencia kinésica para pacientes que presentan secuelas motrices o epilepsias secundarias a otras patologías, y el acompañamiento del Servicio Social municipal. Esta última área interviene en los casos que requieren derivación a centros de mayor complejidad fuera de Mar del Plata para la realización de estudios específicos o procedimientos quirúrgicos.

En Argentina, se estima que una de cada 100 personas convive con esta patología. A nivel local, el trabajo sostenido desde la Secretaría de Salud busca garantizar la accesibilidad a los estudios diagnósticos, el tratamiento adecuado y la contención profesional continua para mejorar la calidad de vida de los vecinos afectado por esta condición.

Pautas de actuación frente a una convulsión

Uno de los principales objetivos de las acciones de concientización impulsadas por la comuna es que la población sepa cómo actuar correctamente frente a una crisis. En primer lugar, se debe proteger a la persona y colocarla de costado, despejando el área circundante para evitar golpes, además de posicionarla de lado se evita que la persona se ahogue, por lo que resulta indispensable no colocar ningún elemento dentro de la boca.

En esa misma línea, advirtió que introducir objetos o los dedos en la boca durante una convulsión puede resultar perjudicial tanto para quien padece la crisis como para quien intenta asistirla.

Otro aspecto fundamental remarcado es el control del tiempo de duración del episodio. En los casos donde la crisis supere los dos minutos, hay que concurrir de inmediato a la institución médica más cercana. De igual modo, se debe buscar atención profesional cuando se trate de la primera crisis que presenta una persona, incluso si la duración es menor a ese lapso.

Una vez finalizado el episodio, es necesario dejar descansar a la persona, dado que atraviesa una situación de alto estrés a nivel físico y cognitivo. Este período posterior se conoce como estado posictal y suele estar acompañado de cansancio extremo y otros síntomas secundarios.

Tratamiento y calidad de vida

La epilepsia no necesariamente impide llevar una vida cotidiana normal. La correcta indicación del tratamiento farmacológico permite que muchas personas permanezcan libres de crisis y desarrollen sus actividades de manera habitual.

No obstante, existen diferentes tipos de epilepsia y la respuesta a la medicación varía en cada caso. Mientras que algunas personas logran controlar los episodios con uno o dos medicamentos antiepilépticos, otras requieren esquemas más complejos o presentan crisis persistentes a pesar de la medicación, cuadro categorizado como epilepsia refractaria.