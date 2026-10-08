La segunda parte de la semana continúa bajo condiciones de inestabilidad sobre el sudeste bonaerense. Algo que está lejos de mejorar rumbo al fin de semana largo.

Esto se debe a que la circulación atmosférica regional quedará bloqueada fomentando condiciones de abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes.

Esta circulación atmosférica estará caracterizada por la presencia de altas presiones frente a las costas patagónicas y al norte de las Islas Malvinas, y por otra parte por bajas presiones sobre el sur de Brasil, la Republica Oriental del Uruguay, y el océano Atlántico adyacente.

De esta forma, se prevén varios días consecutivos de vientos húmedos y persistentes ingresando al territorio nacional desde el cuadrante este, rotando posiblemente al sur hacia el fin de semana.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío y húmedo. Cielo cubierto con lluvias. Viento regular a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 9° y la máxima en 13°.

Reporte @sebapagliarino