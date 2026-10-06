Buenos Aires, 6 octubre (NA) — La inflación de septiembre habría marcado un freno de la desaceleración mensual empujada por subas en los alimentos, volviendo a quedar en torno al 2%, tras el descenso de agosto, cuando se alcanzó el menor nivel en 14 meses.

En la previa de la difusión del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que se conocerá este martes, y de la publicación de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que saldrá este jueves, las principales consultoras calculan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre habría sido mayor que en agosto (1,7%).

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aunque en julio se quebró con esa tendencia (+2,1%) y en agosto se revirtió, pero en el noveno mes del año habría vuelto a subir, según los analistas privados relevados por la Agencia Noticias Argentinas.

La consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación subieron 1,7% en la última semana de septiembre y, por ende, en las últimas cuatro semanas el aumento fue de 2,7%. La categoría de alimentos y bebidas suele tener un peso importante en el índice final.

En esta línea, la Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de septiembre en el 2,0%, señalando que el principal impulsor de la aceleración fue el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó un 3,2% mensual.

La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 2,0% para el mes. Al explicar el dato, indicaron que “con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que la inflación tuvo un alza del 1,9%, empujada por el precio de los alimentos y bebidas que marcaron el mayor ritmo desde mayo (2%). Este rubro estuvo impulsado por las verduras, que treparon un 11% y por la carne, que tuvo un mayor dinamismo al subir un 2,1%.

Por su parte, Analytica indicó que en la última semana de septiembre detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas, con una oscilación en cuatro semanas de 2,8%. Con esta base, la consultora también indicó que para el nivel general proyecta una suba de 2%.

Agencia NA