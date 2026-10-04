El show de Fito Paez en Mar del Plata tuvo un Polideportivo Islas Malvinas completo, con un clima de celebración que se sintió desde el primer acorde. El músico rosarino volvió a la ciudad y se encontró con un público de todas las edades que lo recibió de pie y cantó cada tema como propio.

Vestido de rojo total, salió al ruedo con “Si Disney Despertase”. Entre «Las fuerzas armadas del amor», «11 y 6» y «Hazte fama», y más tarde «Al lado del camino» y «La buena estrella», el recital fue un recorrido generoso en el que sostuvo la energía durante toda la primera parte, con un diálogo constante con la gente.

El tramo central reunió clásicos como «El amor después del amor», «Circo Beat», «Brillante sobre el mic», «Ciudad de pobres corazones» y «A rodar mi vida».

Entre los nuevos cortes, «Shine» fue uno de los momentos más celebrados. Con su convocatoria a salir a las calles y desconectarse del feed, la canción brilló en la noche marplatense.

Para los bises volvió de blanco total y arrancó con «Sale el Sol», el tema que le da nombre a la gira. Mientras cerraba «Mariposa Tecknicolor» y presentaba a su banda, dejó una declaración de principios: «La música jamás podrá ser aniquilada de esta tierra. La música es maravillosa y si hace bien, es música».

Después llegó «Dar es dar» y el momento más íntimo de la noche: Fito se sentó al piano para cantar «Cable a tierra». La despedida fue con «El diablo en tu corazón».

Con esta fecha, Mar del Plata quedó como la segunda parada de este tramo de la gira nacional de Fito Paez, que continuará por el resto del país.

Fotos: Guido Adler