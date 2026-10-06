Un nuevo femicidio conmocionó este martes a Mar del Plata. Rocío Aylén Núñez, de 27 años, fue asesinada de un disparo en el cuello durante una discusión con su expareja, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes, en el barrio Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana. De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, Núñez se encontraba en el lugar cuando comenzó una discusión con José Leonardo Cejas Urbistondo, de 39 años. En determinado momento, el hombre habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el cuello de la joven.

Tras el ataque, Rocío fue trasladada de urgencia hasta el CAPS Las Heras, pero murió como consecuencia de la grave herida provocada por el disparo.

Cejas Urbistondo escapó del lugar y fue detenido poco después. Durante el operativo fueron secuestrados dos revólveres: uno calibre .38 largo y otro calibre .32 largo, ambos sin numeración identificatoria. Los investigadores buscan determinar cuál de las armas fue utilizada en el crimen.

Un acusado con antecedentes y un pedido de captura

El acusado por el femicidio tenía un pedido de captura vigente por otra causa de homicidio. La medida había sido solicitada por el fiscal Fernando Berlingeri y concedida por el Juzgado de Garantías N° 5 de Mar del Plata. La causa corresponde a un homicidio ocurrido en enero, cuando un joven recibió un disparo en el rostro al intentar evitar un asalto en un corralón.

Pero ese no sería su primer antecedente con la Justicia. Cejas Urbistondo registra un frondoso historial delictivo y ya había sido condenado por robo agravado. En 2015, mientras cumplía una pena en la Unidad Penal N° 15 de Batán, se fugó cuando se encontraba incorporado al programa denominado “Casas por Cárceles”. Permaneció prófugo durante aproximadamente diez meses hasta que fue detenido nuevamente en enero de 2016.

La investigación por el asesinato de Rocío Núñez quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien imputó a Cejas Urbistondo por femicidio y ordenó distintas medidas para reconstruir la mecánica del crimen, entre ellas pericias sobre las armas secuestradas y estudios al detenido.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque que terminó con la vida de Rocío Aylén Núñez y establecer la responsabilidad penal del acusado.

