El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, a través de SecSalud, junto a la ONG Cheo Azul, llevó adelante este viernes el Primer Encuentro sobre Salud Mental, una jornada destinada a generar conciencia, brindar herramientas de prevención y acercar información y asesoramiento a la comunidad.

Con una gran concurrencia de la comunidad, se desarrolló de 10 a 19 horas en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y contó con la participación de diferentes organizaciones, instituciones públicas y privadas y asociaciones civiles vinculadas al abordaje de distintas problemáticas relacionadas con la salud mental.

Durante la jornada, la planta baja de la sede sindical contó con stands integrados por profesionales, voluntarios, familiares y personas vinculadas al trabajo y acompañamiento de diferentes situaciones relacionadas con la salud mental.

A través de charlas, espacios de orientación, folletería y asesoramiento, se abordaron distintas temáticas, entre ellas consumos problemáticos, prevención del suicidio, alcoholismo, Alzheimer, bulimia y anorexia y estrés laboral, entre otras.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio y articulación entre las distintas organizaciones que trabajan en el área, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención, acompañamiento y contención disponibles para la comunidad.

Desde la organización encabezada por Guillermo Bianchi destacaron la importancia de haber generado este espacio de encuentro y articulación.

“Desde el SECZA estamos convencidos de que las grandes problemáticas que atraviesa nuestra comunidad y que van en franco ascenso, es necesario abordarlas a través de la unidad de las organizaciones que brindan contención y asesoramiento, articulando políticas en conjunto”, señalaron desde la organización.

De esta manera, SECZA reafirmó su compromiso con la comunidad y con la generación de espacios que permitan visibilizar problemáticas, brindar herramientas y fortalecer las redes de acompañamiento y prevención en materia de salud mental.