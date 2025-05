Por: Roberto Garrone



La campaña de marketing que carece el sector langostinero y expuse el domingo pasado en este mismo espacio, como estrategia comercial para marcar las diferencias con el vannamei que hoy se desdibujan en las góndolas de los supermercados, principalmente de Europa, parece estar dando sus primeros pasos.

Entre los asistentes a la Feria de Barcelona, “Storylab”, donde deben haber registrado el poco interés por la suerte de la próxima zafra de aguas nacionales, estuvo la productora que lleva adelante “Captura Salvaje”.

Los realizadores de la docuserie que gestaron empresarios costeros de Rawson con al apoyo de algunos pesos pesados del negocio para realzar la actividad y el langostino patagónico, tipo “Pesca Mortal” con la centolla, tomaron imágenes en seis restaurantes con estrellas Michellin donde el protagonista central fue el marisco salvaje y austral.

La materia prima no lo aportó Armadora Pereira, por las dudas, sino clientes de Iberconsa y Grupo San Isidro. El equipo tomó imágenes en cocinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Milán y Génova. La serie contará historias de pescadores, habrá tensión a bordo, accidentes, alegrías y tristezas, con el marisco como protagonista central en redes, cintas transportadoras, cajones en el muelle y hasta en platos de cocina.

La intención de la productora es tener el primer capítulo en alguna de las plataformas ya disponible en septiembre. La primera temporada serán 6 capítulos de 35 minutos y ya hay cientos de horas de filmación en alta mar, el puerto y también cocinas famosas. “Mirá si nos sale bien y somos El Eternauta de la pesca… Y si sale mal, habrá sido un muy buen intento”, reflexionaba en la semana uno de los ideólogos del proyecto.

Nadie se salva solo. Ese bien podría ser el mensaje que dejó la eyección de Cecilia Moreno de la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera. La orden para que desaloje el despacho causó un temblor en el edificio de Paseo Colón.

En realidad motivos sobraban pero por qué ahora. El Subsecretario no quiso pagar el costo político de desplazarla cuando conoció que hubo quien pagó 10 mil dólares para que le den por cumplido el compromiso del reproceso de calamar para sus barcos, y decidió esperar que baje la espuma para ejecutarla, cosa poco probable.

El Subsecretario tuvo que acatar una orden superior, ¿Mónica Almada, sos vos? o todo se le había salido de control y había que ordenar a las segundas líneas ante la queja recurrente de los empresarios. Al menos eso sucedió en Mar del Plata.

Empleada protegida de López Cazorla, empoderada desde la salida del ex cabo Bonicatto y la llegada de Idoyaga Molina a la Dirección Nacional, pero nunca designada por sus antecedentes en el Instituto Patria, mal vistos en Economía.

Cecilia quedó mal herida luego de la divulgación del club de los falsos reprocesadores de calamar y la usina de facturas truchas que proporcionaba el equipo que comandaba y del que formaba parte su hermana Belén, la primera que daba por válidas los documentos apócrifos. Por las dudas, al boleto de salida de la Subsecretaría se lo picaron a las dos.

La primera duda que asoma crece a partir del nombre del reemplazante. Porque Juan Pablo Sciuto formaba parte del Team Moreno y llega al cargo con antecedentes un tanto opacos desde su rol de selector de inspectores para fiscalizar la actividad de la flota en alta mar.

¿Cecilia fue víctima de su propia metodología, fue traicionada por Sciuto como ella traicionó a varios de sus compañeros cuando tuvo la oportunidad de empuñar la motosierra libertaria?.

No puede contestar esa pregunta, al menos por ahora. Tampoco puede dejar de llorar en estos primeros días fuera de la Subsecretaría. “Siento que me sacaron una parte de mi. No puedo concebir los días sin pensar en pesca. Es como una pesadilla horrible”, le confesó a un ex compañero.

El tiempo dirá si efectivamente hay un cambio hacia le legalidad o el apartamiento de las Moreno es solo un lavado de cara para una gestión salpicada por corrupción, descontrol y abusos de poder. Repasemos (?)

Trato preferencial al TAI AN al dejarlo seguir masacrando juveniles de merluza negra, coimas por lareasignación de CITC, elección a dedo del “Don Gaetano” en la prospección de abadejo, despidos y vaciamiento en áreas de control, un trader de pescados y mariscos como Director del INIDEP, las facturas truchas para avalar el compromiso de reproceso de calamar. Y solo van 15 meses, los cuales tienen la anarquía en Caleta Paula y la caja recaudadora en el Distrito Pesca Mar del Plata como música funcional de la gestión.

Y la lista queda limitada porque no florece lo de los nuevos permisos para la pesca de calamar. No por ausencia de interesados o no esté la plata para la coima sino porque faltan buques poteros para importar. El negocio del calamar muestra una patina de rentabilidad en el mundo entero.

Por lo pronto el nuevo responsable de la Dirección ya imagina cambios. De cara a la zafra de nación piensa reubicar alguno de los 7 inspectores de muelle de Deseado para incrementar la fiscalización que hacen los 4 de Madryn. Ya visitó de sorpresa Mar del Plata este viernes, donde resumió los ejes de su gestión y respaldó el trabajo que viene haciendo Nicolás Dodero.

Hasta no hace mucho Dodero era un inspector de muelle que cumplía órdenes de Miguel Vega. El jefe del Distrito por ahora permanece en el cargo, lo mismo que Mario Emilio Fanjul, el Jefe de Deseado. A la luz de la reciente orden de desalojo, nadie apuesta por la continuidad, sobre todo en Patagonia.

Detrás del cambio de fichas en la Dirección de Control aparece un viejo conocido en el mundo pesquero y que siempre eligió moverse entre las sombras: Norberto “Pato” Elias.

Con presencia activa de cuanto negocio pudiera hacerse y tuviese a la administración pública como paso ineludible, en la gestión Bustamante monitoreó el festival de la subdeclaración de merluza hubbsi en Mar del Plata. Con buenos vínculos con el massismo, en el final del mandato de Liberman, el reparto de las 5 mil toneladas de langostino, mayoritariamente a la flota fresquera de Buenos Aires, llevó su marca.

Un tanto retirado del microclima de negocios pesqueros, lo volvieron a convocar el año pasado cuando se embarró el proceso de la cuotificación de hubbsi junto con Dario Baroli, otro de los expertos en hacer fluir los negocios en la pesca.

Hace unos meses Elias fue convocado para normalizar el Distrito Mar del Plata. Entiéndase por normalizar…, que los armadores pagaran una sola vez por los cajones que subdeclaraban con langostino, abadejo, rayas, etc.

En la Subsecretaría habían advertido que esa voracidad recaudatoria de los inspectores marplatenses se reflejaba en algunas conductas de las hermanas Moreno. “Se comían la pizza y casi que ni los bordes dejaban”, cuestionaron algunos de sus subordinados. Ex subordinados, bueno.

Así como propuso a Dodero en Mar del Plata, el “Pato”· ahora tuvo que ver con la designación de Sciuto, el moderado. ¿Avaló o propuso al nuevo Director de Control y Fiscalización?. Esa respuesta condiciona el nivel de injerencia del lobbysta en la gestión actual.

¿Quién pensó en Dodero como normalizador de todos los Distritos Pesca del litoral marítimo argentino? Sciuto, López Cazorla o el inefable Elias?. Lo que parece claro a esta altura es la intención de unificar las cajas. Y en eso el “Pato” puede exhibir más de un diploma.

