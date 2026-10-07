La Asociación Residentes Armenios en Mar del Plata invita a la comunidad a participar del 1er. Torneo de Backgammon.

Tendrá lugar el lunes 19 de octubre a las 18.30 en la Casa Armenia, 11 de Septiembre 3680 y quienes asistan tendrán la posibilidad además de degustar además de un copetín tradicional con vermouth. Para inscribirse podrán llamar al 2235389312.

Cabe destacar que esta disciplina, denominada tavlí en el país asiático, es uno de los juegos más populares de Asia y Medio Oriente y congrega a personas de diferentes edades en plazas, bares y casas.

Con estrategia, dos jugadores tienen que mover las 15 fichas propias a lo largo de 24 puntos hasta llevarlas al cuadrante propio y sacarlas del tablero antes que el rival.