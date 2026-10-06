En el marco del Día Mundial del ACV, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, invita a las escuelas a participar del Festival Héroes FAST 2026, una jornada comunitaria e institucional que se llevará a cabo el 31 de octubre de 10 a 13 en Plaza España (Libertad y la costa), bajo el lema «Una ciudad que aprende a salvar vidas».

Las instituciones educativas interesadas en participar deben inscribirse completando el siguiente formulario: https://bit.ly/ACVFAST y quienes necesiten más información pueden enviar un mail a [email protected] .

Durante la jornada habrá stands informativos para quienes deseen acercarse a solicitar información.

El programa Héroes FAST representa una propuesta educativa innovadora que busca sensibilizar a estudiantes, docentes y familias sobre la detección temprana de casos de accidentes cerebrovasculares (ACV) y la actuación a tiempo para dar tratamiento a sus potenciales pacientes. A nivel global, la campaña recibió el aval institucional de la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares y, a nivel nacional, cuenta con el respaldo de la Sociedad de Neurología Argentina.

El accidente cerebrovascular (ACV) representa una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial, por lo que el reconocimiento temprano de los síntomas y la rápida respuesta ante la emergencia resultan clave para salvar vidas y reducir secuelas. En este sentido, la jornada buscará reforzar los contenidos trabajados durante el año con instituciones educativas, promoviendo el aprendizaje lúdico y familiar.

En el ciclo lectivo 2025, el Municipio de General Pueyrredon fue una de las regiones seleccionadas del país donde se llevó a cabo la campaña junto con Córdoba, Formosa, Mendoza, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. El programa fue implementado en cinco escuelas del municipio de General Pueyrredón; cuatro de gestión estatal y una de gestión privada.

Previo al inicio de las actividades en cada escuela, se realizó un encuentro virtual de orientación a los equipos docentes a fin de brindar información sobre la dinámica de trabajo con los recursos didácticos y el impacto esperado. Participaron 25 docentes que facilitaron las actividades de la campaña a 682 alumnos entre octubre y noviembre del corriente año.