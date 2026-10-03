La Municipalidad de General Pueyrredon informó sobre los cortes de tránsito que se llevarán a cabo este domingo 4 con motivo de la 66° edición de la Caravana de la Primavera.

La convocatoria, organizada por los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, lleva este año el lema “Juntos, levantemos la mirada”. El encuentro y comienzo de la caravana será a las 8 en Matheu y Jujuy.

Cortes de tránsito

De 7.30 a 9, se realizarán cortes en las siguientes intersecciones: Salta y Quintana, Independencia y Quintana, Jujuy y Formosa, Matheu y España (pueden ampliarse si hay mucha concentración de bicicletas)

De 8.45 a 9.30, se realizarán cortes en las siguientes intersecciones: Juan B. Justo y Catamarca, Juan B. Justo e Independencia, Jacinto P. Ramos y Solís, Juan B. Justo y Lisandro de la Torre.

De 14 a 17.30, se realizarán cortes en las siguientes intersecciones: Luro y Rioja, Yrigoyen y San Martín, Papa Francisco y San Martín, Mitre y 25 de Mayo, San Luis y 25 de Mayo, Córdoba y Diagonal Alberdi Sur, Corrientes y Diagonal Alberdi, Rotonda y Diagonal Alberdi (las calles laterales a Luro, como Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, serán cortadas por motoristas mientras avanza la Caravana).