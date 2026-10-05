El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende dará inicio este martes a la decimosexta edición de sus tradicionales Jornadas Científico Técnicas, un encuentro académico e institucional que durante tres días reunirá a profesionales de la salud, investigadores, docentes universitarios y a la comunidad de Mar del Plata y la región.

Las actividades se llevarán a cabo desde las 8 de la mañana en el Salón de Actos y en aulas del establecimiento, con transmisión en vivo para toda la provincia a través del canal oficial de YouTube del hospital. (youtube.com/@higaalende5201)

Bajo una nutrida agenda de ponencias, debates y talleres, las jornadas pondrán en valor la producción científica del mayor centro asistencial del sudeste bonaerense. En esta edición se presentarán cerca de 70 trabajos entre investigaciones clínicas, epidemiológicas, reportes de casos quirúrgicos de alta complejidad y relatos de experiencias vinculadas a la ampliación de derechos y la atención territorial.

La apertura formal contará con la presencia de autoridades hospitalarias y sanitarias, dando paso a paneles centrales que abordarán problemáticas de fuerte impacto social como la determinación urbana de la siniestralidad vial, la situación epidemiológica del trauma en el hospital, el abordaje interdisciplinario de las violencias y los consumos, y la articulación con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

«Investigar en un hospital público como el Alende no es un ejercicio teórico aislado sino una herramienta cotidiana para entender la realidad de nuestros pacientes y tomar mejores decisiones asistenciales», destacó Analía Rearte, directora asociada y referente del área de investigación del establecimiento.

En ese sentido, remarcó que «el volumen y la rigurosidad de los trabajos presentados en estas jornadas demuestran que, aun en contextos de altísima exigencia operativa, los equipos de salud sostienen una vocación enorme por sistematizar sus prácticas, generar evidencia científica propia y pensar la medicina en función de las necesidades concretas de la comunidad».

A lo largo del cronograma también se presentarán los trabajos ganadores de las becas provinciales Julieta Lanteri y se desarrollarán talleres participativos abiertos a la comunidad orientados a la construcción colectiva del cuidado y la prevención.

Por su parte, el director asociado del HIGA, Matías Maciel, vinculó el evento al modelo de gestión que viene transformando al hospital: «Estas jornadas expresan la identidad que defendemos todos los días, donde el Alende es el gran hospital escuela de nuestra región, un polo formador que combina la atención de guardia más compleja con la docencia, la investigación y la apertura comunitaria». Maciel subrayó además que «frente a un panorama nacional de retracción y ajuste en áreas estratégicas del conocimiento y la salud, mostrar un hospital público de pie que investiga, debate y abre “sus puertas a la sociedad reafirma el rol del todos los equipos del regional para garantizar una salud pública rigurosa, humana y de máxima calidad».La agenda completa incluye exposiciones simultáneas durante los tres días y un acto de reconocimiento a trayectorias institucionales, consolidando una instancia de encuentro que jerarquiza la labor de todos los servicios del hospital. Para inscribirse y participar pueden hacerlo a través del link: http://higamdp.ddns.net:8070/intranet/higa/asistencia-jornadas.php o de las redes sociales del hospital.