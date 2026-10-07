El próximo sábado 17 de octubre celebrarán la Fiesta de Nuestra Señora de Schoenstatt y los 40 años de su Santuario ubicado en Fray Luis Beltrán 7800.

La actividad comenzará a las 14 con la procesión por las calles del barrio que llegará hasta el Jardín y Casa del Niño Juanito Bosco ubicado en Urquía 3255 y luego la misa a las 16.30 presidida por el Obispo diocesano Mons. Ernesto Giobando sj. También habrá una misión este fin de semana en la Catedral por la mañana y en la Plaza del Agua por la tarde para difundir las actividades.



«Estamos muy felices porque este año es muy especial. Además de honrar a la Virgen de Schoenstatt cumplimos 40 años como santuario. La jornada comenzará con la procesión a las 14 por las calles del barrio, en un clima de fiesta y encuentro, animada por la presencia de familias, jóvenes, adultos mayores. Luego, a las 16:30 celebraremos juntos la Santa Misa, presidida por nuestro obispo Mons. Ernesto Giobando y al finalizar habrá una kermesse organizada por las familias y los jóvenes», manifestaron desde el Equipo Coordinador.



«Para el acceso al Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt, además de las líneas regulares de transporte público, el sábado 17 contaremos con un colectivo especial que saldrá a las 13.30 desde Mitre y San Martín, con costo adicional, y trasladarán a los peregrinos hasta el predio. Confiados en que será una jornada de gracia y encuentro, los esperamos con el corazón abierto para agradecer juntos» expresaron los organizadores.



También en el marco de los 40 años del Santuario de las Nuevas Playas, un grupo saldrá a las calles de Mar del Plata «para compartir la presencia de la Virgen y regalarle nuestro Santuario a toda la ciudad». Por eso este sábado 10 realizarán una misión difundiendo las Patronales de 10 a 13 en la Catedral y de 15 a 18 en la Plaza del Agua.