En el marco del mes de concientización y prevención del cáncer de mama, clínicas privadas de Mar del Plata ofrecerán un centenar de turnos gratuitos para que mujeres sin cobertura médica puedan realizarse controles mamarios.

La iniciativa forma parte de la campaña de prevención “Primero estás vos”, que reúne distintas actividades impulsadas por empresas locales durante octubre. Las propuestas comenzaron el 3 de octubre y tendrán como escenarios el Paseo Aldrey y el Hotel Provincial.

En cuanto a las prestaciones médicas, las mamografías gratuitas se realizarán el lunes 19 de octubre, de 8 a 14, en la Clínica Colón, el Instituto de Ginecología de Mar del Plata (IGM) y la Sede Aldrey de Imágenes MDQ.

Los turnos pueden solicitarse desde el 1 de octubre y hasta agotar disponibilidad a través de WhatsApp, comunicándose al número 223-6201499. La propuesta está destinada exclusivamente a mujeres que no cuentan con cobertura médica.

“Buscamos generar espacios de encuentro, información y concientización, promoviendo el cuidado de la salud y la importancia de los controles mamarios”, señalaron desde la organización.

Durante octubre también se desarrollarán actividades desde el sistema público de salud municipal. Entre ellas se encuentra la “Caminata Octubre Rosa”, prevista para el 25 de octubre en Batán, además de una campaña de mamografías en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Las mujeres que quieran acceder a esos controles en los CAPS municipales podrán solicitar turno a través del 147, de lunes a viernes de 8 a 16. También podrán hacerlo de manera presencial en los dispositivos de salud y en los 35 CAPS de General Pueyrredon.