La concejal María Eva Ayala (Acción Marplatense) se refirió al archivo de la iniciativa que solicitaba la interpelación de Viviana Bernabei por la situación del SAME. “El SAME está vaciado y abandonado. No vamos a callarnos mientras sigan muriendo vecinos porque la ambulancia no llega a tiempo”.

Ayala remarcó en la Comisión de Legislación “¿acaso creen que con tres ambulancias con médicos se puede atender una población más grande que la de 8 provincias? No hay un sistema preparado para responder frente a la urgencia en la vía pública. En ningún momento de los últimos dos meses estuvieron las 11 ambulancias operativas. Falla el sistema de clasificación de pacientes, no hay suficiente personal, ni los insumos necesarios”.

El pedido de interpelación presentado por Acción Marplatense se da luego del fallecimiento de dos personas el fin de semana del 15 y 16 de febrero debido a las demoras en la atención de emergencias médicas.

La concejal además subrayó que “las ambulancias deben tener médico, enfermero y chofer para considerarse operativas. Lo establece la legislación provincial en el decreto 3280/90. No pueden decirnos que 3 móviles con médico cubren la necesidad de atención de emergencias de Mar del Plata y Batán cuando se establece que tiene que haber una ambulancia cada 30.000 o 40.000 personas. Las ambulancias de emergencia en via pública son para todos los vecinos y vecinas sin distinción de si tienen o no cobertura médica. Es claramente insuficiente”.

La comisión de legislación archivó el pedido de interpelación con los votos del interbloque oficialista. Al finalizar su alocución Ayala añadió que “pedimos explicaciones y exigimos respuestas. Siguen en silencio, siguen ocultándose y mienten de forma desvergonzada a los vecinos y vecinas».