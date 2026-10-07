El próximo jueves 8 de Octubre a las 12 hs, se realizará la presentación oficial de la 21ª edición de la Feria del Libro «Mar del Plata Puerto de Lectura».

Se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur.

La conferencia de prensa tendrá lugar en la sede de la Librería Universitaria, ubicada en la calle Jujuy 1731.

Durante el encuentro con los medios, los organizadores anticiparán las principales novedades de este año, que incluirán la participación de reconocidos escritores de todo el país, presentaciones de libros, talleres, charlas con autores destacados de la escena nacional y local, y diversas propuestas culturales diseñadas para toda la familia.

Este tradicional acontecimiento es organizado, de forma conjunta, por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la Cámara de Libreros y el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) más la Fundación de la Universidad de Mar del Plata.

La 21ª Feria del Libro se podrá visitar desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre, en el horario de 14:00 a 20:30, con entrada libre y gratuita.