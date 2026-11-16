MAR DEL PLATA – El periodista Félix Cuesta y Alejandro Yapuncic, presidente del Club River de Mar del Plata, fueron ganadores del premio Faro de Platino, máximo galardón que se entrega en los premios Faro.

Este premio reúne cada año a referentes de la cultura, el deporte y los medios de comunicación, con importante presencia de público y representantes de distintas instituciones de todo el país.

La sala Melany del complejo Roxy se vio colmada por invitados especiales y nominados a los Faro de Oro.

Esta fue una fiesta especial ya que los premios cumplían 35 años en vigencia.

Foto: Félix Cuesta (izq.) y Alejandro Yapuncic (der.) con sus premios Faro de Platino, 35 años, Mar del Plata, Noviembre 2025.