Por: Néstor Troiano – Presidente Copebo Mar del Plata / Batan

Obsceno. Inmoral. Perverso. Los calificativos abundan ante un negociado sin precedentes: la privatización del Estacionamiento Medido en Mar del Plata.

Con el paso del tiempo los marplatenses nos convertimos en rehenes de intendentes y concejales, aquellos que tienen la potestad de velar por los derechos de los ciudadanos, y tanto oficialistas como opositores, demuestran ser inoperantes seriales a la hora de defender nuestro patrimonio. Unos por favorecer al poder de turno a cualquier costo y la minoría por tibios, aquellos a los que “Dios vomita”.

El municipio considera que no puede hacerse cargo del Estacionamiento Medido debido a que no cuenta con los recursos necesarios para desarrollarlo y equipar de manera eficiente el área de Tránsito, ya que por ende debería invertir una porción importante del dinero de los contribuyentes en maquinarias costosas que argumenta poseer en desuso.

El verdadero detrás de escena no es el que describen los aduladores de turno por redes sociales, ya que hace tiempo que con el aval del intendente Guillermo Montenegro, se realiza un trabajo de hormiga para desguazar el área y de esta manera fortalecer la leyenda de que el municipio no puede hacerse cargo del mantenimiento y el desarrollo de dicho espacio, por lo cual necesita concesionarlo.

Agazapados estarían algunos empresarios locales, quienes serían los encargados de “RESCATAR” esta supuesta área devastada, que contó con una capacidad recaudatoria EN EL AÑO 2024, DE ALGO MÁS DE $3.084.480.000, sin contar con las infracciones de los vehículos mal estacionados. Se preguntarán cómo se llega a ese número al igual que varios personajes del ejecutivo y de las bancadas.

PASO A PASO:

-Valor de la hora $255.

-Rango horario del estacionamiento de 8 a 20 hs (No estival) igual a 12 hs diarias (aplicable de lunes a sábado, es decir 6 días a la semana). *Ergo ($255 x 12hrs), suma un total de $3060. Lo multiplicamos por 6 días de la semana ($3060 x 6 días), es igual a $18.360.

-Si se tiene en cuenta que dentro del área de aplicación se cuenta con la posibilidad de 3500 lugares aproximadamente, el número anterior debe ser multiplicado por éste ($18.360 x 3500), arroja un valor de $64.260.000. Esta sería la recaudación semanal, la cual multiplicamos por 4 semanas del mes ($64.260.000 x 4) es igual a $257.040.000 mensual.

Obviamente debemos multiplicar esta última cifra por los 12 meses del año ($257.040.000 x 12), arrojando como resultado final la DESCOMUNAL cifra de $3.084.480.000. Vale recalcar que con esta licitación, el municipio pasaría a recaudar $462.672.000 al año, tan solo el 15% previsto en el pliego. Guille, ¿estás seguro qué los números no cierran? ¿Necesitas un contador?, ¡¡¡Te presento a mi tío Serafín, cobra barato!!!

Con semejante cifra, SOLO EN UN AÑO, PODRÍAN RENOVAR LA FLOTA DE GRÚAS, EN DOS EL PARQUE AUTOMOTOR, Y EN 3 CONVERTIRSE EN LA DIVISION DE TRÁNSITO MÁS MODERNA DEL PAÍS, ¿Quedó claro o nos van a seguir tomando por idiotas?

Además, si solamente nos remitimos al acto administrativo de la licitación no a quién/es beneficia, ya que esto NO ES UN NEGOCIO SINO UN NEGOCIADO, (las partes no fijan un resarcimiento equitativo y justo). Están entregando en bandeja de plata una caja suculenta con la que cuenta el municipio para recaudar y hacerle frente a la catarata de gastos de la comuna, la cual no se logra solamente con una mínima reducción de sueldo revelada por redes sociales.

Asimismo, no solo están concediendo una caja de recaudación que genera sustanciales ganancias a la comuna, sino que además entregan toda una estructura que ya le costó dinero al pagador de impuestos y que debe seguir funcionando sin desprenderse el municipio del gasto administrativo, es decir que CEDEN UN PAQUETE A CAMBIO DE NADA. Nos explican ¿cómo van a hacer para recuperar esta DESCOMUNAL suma de dinero que perderá el municipio por al menos 8 años?

Otra de las tantas tropelías, la cual figura en el pliego del proyecto, apunta a un plan recaudador más auspicioso que el habitual, ampliando la zona de cobertura del Estacionamiento Medido con él único objetivo de que los nuevos beneficiarios recauden más dinero aún.

Vale recalcar que NO existe animosidad alguna para con el jefe comunal por más que no comparta en absoluto su ideología. Pero no se entiende como se pega continuos tiros en los pies con decisiones que van en detrimento de los ciudadanos, que al fin y al cabo le dieron la confianza con su voto. No me hace gracia ser el portador de malas noticias, ni contrarrestar cada una de sus fenomenales ideas, pero es imperioso para los marplatenses, que este tipo de NEGOCIADOS no formen NUNCA MÁS parte de la agenda política local.