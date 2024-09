El Nacional Adultos “A” de handball que se está llevando en Mar del Plata, disputará este domingo las última jornada donde River Plate – Sedalo (femenino) y Dorrego – Ward (masculino) animarán las finales en el Polideportivo Islas Malvinas.

Este sábado, las mujeres de Once Unidos alcanzaron un cómodo triunfo ante Cumehue de Chubut y ganaron por 38-20. Con este resultado, lograron la permanencia y participarán una vez más del Nacional A en la temporada que viene. En la última jornada, jugarán ante Municipalidad de Maipú a las 13:30 para definir las posiciones número 5 y 6 del torneo.

Por el lado de los varones de Once Unidos, no lograron superar a Sedalo, el resultado fue 33-30 en favor de los visitantes y de esta manera, los dirigidos por Bruno Puente disputarán el Nacional B de mayores en el año 2025. Este domingo 8, jugarán el partido por el 7° y el 8° puesto ante Ladricer a las 11:45

Resultados del día:

En Once Unidos:

Municipalidad de Maipú 30 – 27 Centro Asturiano (femenino).

Once Unidos 30 – 33 Sedalo (masculino).

Once Unidos 38 – 20 Cumehue (femenino).

Municipalidad de Maipú – Ladricer (masculino).



En Polideportivo «Islas Malvinas»:

River Plate 22 – 21 Jockey Club (femenino).

Sedalo 33 – 20 Dorrego (femenino).

Dorrego 28 – 23 Universitario (masculino).

Ward 30 – 20 Sol de Mayo (masculino).



Fixture domingo 8 de septiembre:

En Polideportivo «Islas Malvinas» – Finales:

Tercer Puesto/ 10:45: Jockey Club – Dorrego (femenino).

Final / 12:30: River Plate – Sedalo (femenino).

Tercer puesto/ 14:30: Universitario – Sol de Mayo (masculino).

Final / 16:30: Dorrego – Ward (masculino).



En Once Unidos – 5° al 8° puesto:

10:00: Cumehue – Centro Asturiano (femenino).

11:45: Once Unidos – Ladricer (masculino).

13:30: Once Unidos – Municipalidad de Maipú (femenino).

15:15: Municipalidad de Maipú – Sedalo (masculino).