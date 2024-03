La concejal de Acción Marplatense, María Eva Ayala, realizó una cuestión previa y presentó un documento sobre el estado de situación de la seguridad en Mar del Plata elaborado junto a los técnicos del ILSED y Fernando Telpuk.

El enero con más robos de los últimos 6 años, tasas de homicidios, violaciones y narcotráfico más altas que las provinciales y nacionales son algunos de los datos alarmantes que presentó.

«La actual gestión del Intendente Montenegro no se hace cargo del asunto, le atribuye la responsabilidad y la competencia a la provincia y pareciera que considera que su rol debe limitarse a funcionar como un canal de reclamo. Dijeron que se iban a ocupar de la seguridad, pero no se ocupan”, señaló la concejal.

Ayala remarcó que “pareciera no preocuparle al gobierno municipal que no hay un diagnóstico oficial acerca de la envergadura y características del problema de la seguridad en Mar del Plata, y lo poco que se hace, se hace ‘a ciegas’. No solicitaron las bases de datos a la provincia y dejaron al municipio sin posibilidad de realizar políticas basadas en la evidencia” y continuó “no se puede hacer política de seguridad sin datos porque no se puede prevenir lo que no se conoce”.

Desde el bloque de Acción Marplatense resaltaron que la Municipalidad de General Pueyrredon cuenta con su propio Centro Municipal de Análisis Estratégico de las Violencias (CeMAED), cuya labor es elogiable y técnicamente inobjetable.

«Sin embargo, sus producciones -por motivos que el ejecutivo debería explicitar- no cuentan con datos integrales, actualizados y periódicos sobre la situación securitaria», advirtió.

Ayala expresó que “hoy la situación de la seguridad en el Partido de General Pueyrredon es crítica. Todos los días nos anoticiamos con robos, homicidios, heridos de bala, enfrentamientos entre vecinos. A eso debemos sumar, aunque escasa, la información estadística, que hoy nos muestra que las tasas de homicidios, violaciones, narcotráfico, robos y hurtos son más altas que las tasas provinciales y las nacionales. Y este mes de enero fue el que más robos se registraron en los últimos seis años con datos comparativos”.

La concejal manifestó que “el municipio debe ser un actor, no un espectador. Frente a la crisis de seguridad tiene que tomar un rol protagónico y desarrollar políticas para abordar el problema. El gobierno municipal no puede mirar para otro lado, adjudicar culpas y desentenderse” y finalizó “desde Acción Marplatense seremos una oposición que le exija respuestas y, al mismo tiempo, ofreceremos desde el Concejo Deliberante las propuestas necesarias para lograr mejores resultados en términos de seguridad, que la actual gestión no tiene».