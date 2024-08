Emotivo acto de reconocimiento se llev√≥ a cabo este viernes 23 de agosto, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, donde se otorg√≥ el t√≠tulo ‚ÄúVecino Destacado‚ÄĚ a Federico Planes ‚Äúpor su dedicaci√≥n y compromiso con la Causa Malvinas y su acompa√Īamiento al Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas Mar del Plata – Bat√°n del Partido de General Pueyrredon‚ÄĚ.

El acto fue impulsado por la concejal Valeria Crespo, que estuvo presente.

Asistieron el vicepresidente 1¬į, Miguel Guglielmotti; Diego Garc√≠a, Ver√≥nica Lagos, Ariel Ciano, Gustavo Pujato, Cecilia Mart√≠nez y Emiliano Recalt; adem√°s del Presidente del EMSUR, Santiago Bonifatti.

Valeria Crespo, autora de esta iniciativa de reconocimiento, manifest√≥ que ‚Äúha sido un d√≠a muy emotivo, donde se trat√≥ de mantener viva la memoria recordando a los ca√≠dos y a los veteranos que est√°n entre nosotros. Federico dedic√≥ su vida a la causa Malvinas, a pesar del dolor por la p√©rdida de su hijo. Impuls√≥ la creaci√≥n del Centro de Veteranos y entreg√≥ su energ√≠a para sostener la causa y la idea malvinizadora. Es un honor para nosotros hacer esta entrega‚ÄĚ.

Luego, el Presidente del Centro de Veteranos, Jos√© Mar√≠a Lambertini, tambi√©n se expres√≥: ‚ÄúGracias por estar, esto es muy dif√≠cil. Don Federico es el pap√° de todos. Lo merec√©s y mucho m√°s tambi√©n, sos ejemplo. Gracias a todo el Cuerpo Legislativo. Siempre sentimos el acompa√Īamiento un√°nime‚ÄĚ.



Despu√©s de recibir el reconocimiento, Planes agradeci√≥ a los presentes: ‚ÄúMuch√≠simas gracias, como imaginar√°n soy un civil con una trayectoria de a√Īos. Lleg√≥ para m√≠ el momento de demostrar el agradecimiento por todos estos a√Īos de acompa√Īamiento, mostrando el sentimiento de un padre al que le toc√≥ entregar la vida de su hijo en defensa de la soberan√≠a nacional, respetando su decisi√≥n voluntaria de ir a pesar de que no hab√≠a sido seleccionado. Cuando me enter√© de su muerte me sumerg√≠ en el dolor m√°s profundo de un ser humano. Desde ese momento centr√© mi vida en la tarea malvinizadora¬Ľ.

¬ęAgradezco este reconocimiento a las autoridades de la ciudad, a los muchachos del Centro de Veteranos, que siempre acompa√Īan, a los familiares de los ca√≠dos, a todos muchas gracias. Subordinaci√≥n y valor para defender a la Patria‚ÄĚ, concluy√≥.

Argumentos del reconocimiento

El presente acto administrativo tiene por objeto otorgar al se√Īor Federico Planes el t√≠tulo ‚ÄúVecino Destacado‚ÄĚ, por su dedicaci√≥n y compromiso con la causa Malvinas y su acompa√Īamiento al Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas Mar del Plata – Bat√°n del Partido de General Pueyrredon.

El se√Īor Federico Planes naci√≥ el d√≠a 11 de febrero de 1935 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, habi√©ndose trasladado desde muy chico con sus padres a vivir a la Ciudad Aut√≥noma de Buenos Aires donde curs√≥ su escuela primaria y secundaria.

De su primer matrimonio tuvo dos hijos, Marcelo nacido en el a√Īo 1963 y Fabi√°n en 1969. Luego, conoci√≥ a su actual esposa Sra. Ana Mar√≠a Huertas con la que tuvo una hija, qui√©n falleci√≥ a los pocos d√≠as de su nacimiento en el a√Īo 1979.

A partir del a√Īo 1974 vivi√≥ junto a su familia en la ciudad de Ramos Mej√≠a, Partido de la Matanza, donde trabajaba como viajante para la Empresa Alpargatas.

Dicha empresa compra, en el a√Īo 1979, la f√°brica de conservas Cascabel y en abril de ese mismo a√Īo lo designa encargado de ventas de la subsidiaria del puerto marplatense, donde se traslada con su esposa Ana Mar√≠a y sus hijos Marcelo y Fabi√°n, radic√°ndose desde ese momento en la ciudad de Mar del Plata.

En el a√Īo 1982 su hijo Marcelo, quien estaba haciendo el servicio militar obligatorio, al ver que hab√≠a sido excluido del listado para viajar a combatir a las Islas Malvinas, por compa√Īerismo y amistad que eran valores muy importantes y que hab√≠an sido inculcados por su padre, solicit√≥ ser incorporado a la n√≥mina de soldados enviados a las Islas, donde dio su vida por la Patria.

Una vez que el Ejército confirmó que el deceso del joven soldado en combate se produjo el día 14 de junio de 1982, cuatro horas antes de finalizar la guerra, un oficial se acercó a la vivienda familiar con las pertenencias de Marcelo y no hizo falta que pronuncie palabra alguna para que la familia comprendiera lo acontecido.

Para don Federico fue un golpe muy duro, por lo que una vez asimilada la noticia estuvo consumido en la tristeza hasta que entendió que tenía otro hijo por el que seguir, una familia, un trabajo.

Luego el Sr. Planes, convocado por los Sres. Jos√© Gurrieri y Jos√© Mar√≠a del Hierro, fue parte impulsora de la creaci√≥n del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata – Bat√°n, idea que naci√≥ para reunir a los ex soldados conscriptos que hab√≠an participado en las acciones b√©licas del Atl√°ntico Sur, aquellos ‚Äúdesprotegidos‚ÄĚ por el Estado Nacional y con gran necesidad de atender sus dolencias, impulsando un espacio que los contuviera, los uniera y los representara.

Tras un largo recorrido, el 9 de septiembre de 1984 se creó formalmente el Centro, con el objetivo de responder a todas las necesidades de los ex combatientes que regresaron de la guerra y mantener viva la llama de la gesta de Malvinas.

La dedicación y compromiso del Sr. Federico Planes han sido fundamentales para preservar la memoria y el reconocimiento de aquellos valientes que lucharon por nuestra Patria.

Desde que falleci√≥ Marcelo Gustavo, el Sr. Planes busc√≥ la manera de hacer que el nombre de su hijo, los dem√°s H√©roes ca√≠dos y los soldados que volvieron no queden en el olvido. Por ello, cuando se arm√≥ el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas en Mar del Plata – Bat√°n encontr√≥ un lugar de cobijo ‚Äúcon un grupo de gente maravillosa que adopt√≥ como hijos del coraz√≥n‚ÄĚ.

Actualmente, es un miembro activo de la organización y participa de los eventos y los encuentros de camaradería que se organizan en el espacio.