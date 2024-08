El conjunto marplatense se quedó con un partidazo en el «José Alberto Valle» tras derrotar por 3 a 2 al elenco bahiense, llegó a los ocho puntos y quedó cuarto en el Nonagonal A en búsqueda del ascenso a la Primera Nacional. Uriel Iehara en dos ocasiones y Nahuel Roselli marcaron el camino para los de Mariano Mignini.

Kimberley jugó el partido que tenía que jugar desde lo táctico y emocional hasta lo netamente deportivo. Todos corrieron, presionaron, llegaron y colaboraron para poner por encima de todo al equipo y eso quedó plasmado en el resultado.



Como en cada una de sus presentaciones, los de Mignini salieron a tener la pelota, ser verticales y tratar de abrir rápido el partido. Así fue que el «Dragón» lo mantuvo a Olimpo casi dos minutos metido adentro de su propia área cuando iban 90 segundos de juego. Ezequiel Goiburu recuperó dos divididas, la jugada se inclinó por derecha donde estaban Tomás Loscalso y Áxel Pereyra que centralizó para Mateo Rinaldi -se había quedado después de un córner- que exigió a Martín García y, en el rebote, apareció la cabeza de Iehara para poner el 1 a 0.



La ventaja duró poco porque instantes más tardes iba a llegar la igualdad por la misma vía. Gastón Vega la recuperó en mitad de cancha, la tiró larga para Leandro Larrea que desbordó por izquierda, tiró el centro y Facundo Affranchino llegó a la carrera para ganar la posición y poner el testazo al lado del palo derecho de Nicolás Báez.



Más allá de que el resultado se había movido dos veces, Kimberley seguía jugando de la misma manera y con la convicción de toda la temporada. Nahuel Roselli era el eje de juego, «Equi» se mostraba por todo el ancho de cancha para ser opción de pase e Iriarte, con menos participación que otras veces, jugaba sin pelota para alumbrar el camino.



A los 19, Loscalso volvió a proyectarse por su zona, mandó el centro pero Iehara no llegó a impactarla y en el segundo palo surgió Agustín Paredes que parecía cometerle infracción a Matías Gómez pero Nahuel Viñas no sancionó.



Pasando la mitad del primer tiempo, Kimberley era superior, tenía controlados a Affranchino y Diego Ramírez pero le faltaba la estocada final. En ese pasaje, el «Mono» y Pereyra cambiaron de banda y llegó otra polémica. Gómez le puso bien el cuerpo a Vega que quiso reventar la pelota pero se llevó el pie del atacante kimberley sobre la línea del área grande. No obstante, Viñas cobró afuera y, más allá de que el tiro libre quedó en la nada, fue el anuncio para lo que iba a suceder después.



A los 38 iba a llegar el golazo de Roselli. Otra pelota detenida, casi un córner corto, que la jugaron para Hernán Sosa y en el control el «Sapo» sacó el derechazo que se metió en el ángulo superior izquierdo de García que voló para hacerlo más espectácular pero no pudo evitar el 2 a 1.



El entretiempo le hizo mejor a la visita que cortó el ritmo y acomodó piezas. Los ingresos de Sebastián Fernandez y Espejo le dieron otra presencia en el medio a los de Pedro Llorens que pudo cortar el circuito Goiburu-Roselli-Iriarte. A los 16 vino el empate. Affranchino, jugando más de interior, la pinchó para Larrea, mandó el centro atrás por donde surgió la diagonal de Coacci y, con un remate bajo pegado al palo izquierdo de Báez, decretó el 2 a 2.



Ese fue el único pasaje en el que hubo alguna duda con lo que podía pasar. El «Aurinegro» parecía mejor pero físicamente comenzaban a sentir el partido y Kimberley, que se mantenía ordenado, podía ser peligroso de contra si aprovechaba las espaldas de los laterales que no estaban coordinados.



Con los ingresos de Agustín Vázquez y Ever Ullúa el local se reacomodó otra vez. El primero se paró de volante central y el segundo ocupó el rol de Iriarte que se fue a jugar unos metros más adelante contra la banda. Mientras tanto, todo se apoyaba en el buen desempeño de los del fondo, comandados por Rinaldi y Santos Bacigalupe.



A los 35 se iba a repetir parte de la fórmula del primer gol. Goiburu, incansable, recuperó en campo rival, le quedó para Iehara que de 30 metros le sacudió a un García que estaba adelantado y mal parado. El bombazo, que no llevó tanta altura, se metió contra el postel y el festejó del Valle se hizo sentir.



El tramo final fue con Olimpo empujando pero sin claridad y Kimberley, sólido, defendiendo lo que había conseguido. Sin tiempo para más, el pitazo final de Viñas llegó acompañado de abrazos por la obtención de tres puntos clave para seguir prendidos en el Nonagonal y encarar el viaje a Rawson con buen semblante.



SÍNTESIS

Kimberley: Báez (5); Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigapule y Hernán Sosa; Ezequiel Goiburu, Nahuel Roselli y Leonel Iriarte; Áxel Pereyra, Uriel Iehara y Matías Gómez. DT: Mariano Mignini.

Olimpo: Martín García; Agustín Paredes, Fleita, Osinaga y Gastón Vega; Facundo Affranchino (6), Emmanuel García, Diego Ramírez y Coacci; Rodrigo Acosta y Leandro Larrea. DT: Pedro Llorens.

Goles en el Primer Tiempo: 3′ Iehara (K), 5′ Affranchino (O) y 38′ Roselli (K)

Goles en el Segundo Tiempo: 16′ Coacci (O) y 35′ Iehara (K).

Cambios en el ST: 9′ Sebastián Fernández por E. García (O) y Espejo por Ramírez (O), 20′ Agustín Vázquez por Roselli (K) y Ever Ullúa por Gómez (K), 24′ Di Buo por Vega (O), 30′ Araujo por Coacci (O), Segovia por Affranchino (O) y Kevin Collazo por Pereyra (K) y 41′ Facundo Rojas por Goiburu (K) y Jonathan Zárate por Iehara (K).

Estadio: José Alberto Valle.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Posiciones: 1º) Villa Mitre, 11 puntos; 2º) Ciudad de Bolívar, 10; 3º) Argentino MM, 9 puntos; 4°) Kimberley y Santamarina, 8; 6°) Gutiérrez,, 7; 6°) Camioneros, 5; 8º) Olimpo, 4; 9°) Germinal, 3.

Próxima fecha (7ª). Argentino MM-Villa Mitre, Olimpo-Ciudad de Bolívar, Santamarina-Gutiérrez y Germinal-Kimberley.

Agustin Belga – Departamento de Prensa. Club Atlético Kimberley