La atleta Belén Casetta comenzó y concluyó este domingo su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, al finalizar en la 34° posición la clasificación general de la prueba de 3000 metros con obstáculos.1

La marplatense finalizó 11° en su heat con un tiempo de 9m 34s 78 y no logró clasificar a la final.

Tenía una expectativa muy grande pero me fue re mal. Venía con el objetivo de entrar en la final, estaba muy bien pero no me salió. Me da bronca por el esfuerzo que hizo mucha gente y después de tanto tiempo preparando la carrera», mencionó ante la prensa.

«Hice mis mejoras marcas entrenando y acá me encuentro con esta marca pedorra; ya está, se terminó. No me salió, fue mi culpa», agregó en la zona mixta del Stade de France.

Fue la tercera participación olímpica de Casetta, quien había acabado 45° en Río 2026, con 9m 51s 85 y 36° en Tokio 2020, con 9m 52s 89.

«Traté de representar a la Argentina de la mejor forma y fue un desastre. Le pido perdón a la gente que me estuvo siguiendo y que los hice madrugar al pedo», concluyó.