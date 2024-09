Una banda de motochorros le robó a una pareja en Mar del Plata y el ataque piraña fue registrado por testigos que observaron con sorpresa el accionar de los delincuentes a plena luz del día en un sector del paseo costanero de la ciudad balnearia.

El robo tuvo lugar este domingo por la tarde, pero el video recién trascendió en las últimas horas, donde se puede observar el momento en el que un matrimonio a bordo de una moto Voge 650DS, fueron sorprendidos por motochorros.

En la secuencia se ve cómo los ladrones sorprenden a la pareja y, en un escenario de violencia, los tiran al piso para robarles, todo esto frente a decenas de personas que circulaban por la Rotonda del Golf.

«Yo volvía de Miramar, había ido a tomar un café con mi novia. Cuando subimos por Playa Grande me encontré con que estaba toda la mano atorada. En el otro carril había 100 motociclistas y en ese momento se me vienen cinco pibes encima que intentaron sacarme la llave», explicó Guillermo Messina, víctima del hecho.

En su relato, el hombre de 57 años manifestó que los delincuentes tiraron al piso a su mujer a los empujones y que por este motivo atinó a derribar la moto para evitar que se la lleven y sigan atacando a su pareja.

«Son 30 segundos en los que forcejeás, ponés primera para escapar y no podés. Me gritaban ‘Bajate. Bajate. Bajate’. Uno no sabe si están armados. Más allá de los golpes, me robaron la tranquilidad de salir a andar en moto. Son violentos e impunes», manifestó Messina, quien preside la cooperativa Remicoop.

«No es una moto tan costosa, lo hacen simplemente por daño. Se llevan la moto y la prenden fuego. No me entra en la cabeza. He ido a Chile, Perú, Bolivia y nunca me pasó nada y me pasa en la costa de Mar del Plata», lamentó.

La secuencia de terror fue registrada por uno de los 100 motociclistas que realizaban una caravana por la ciudad.