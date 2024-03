El diputado provincial, Gustavo Pulti, expresó su “decidido apoyo al gobernador Kicillof, que se ha puesto al frente de la defensa de la inmensa mayoría de bonaerenses que no tienen cabida en el modelo que intenta imponer Milei”.

El diputado provincial y ex intendente Gustavo Pulti, luego de participar de la Asamblea Legislativa que dio inicio a la apertura de sesiones ordinarias con la presencia del gobernador Axel Kicillof, señaló que “el gobernador fue muy claro al establecer que la política económica y social que lleva adelante el gobierno de Milei, lejos de ayudar a la unidad nacional, lo que hace es acentuar las divisiones y los conflictos. La situación de millones de argentinos, en este caso bonaerenses, conduce a profundizar la desigualdad y consolidar un modelo donde más de la mitad de la población estará condenada a vivir en la pobreza y la exclusión”.

Pulti dijo que “el presidente Milei pone como condición para formalizar lo que él llama un “pacto de unidad nacional” aceptar por imposición ese modelo. La verdadera unidad nacional no puede construirse a partir de una política que destruye el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, frena la obra pública, produce suspensiones y desempleo, genera la inviabilidad de las empresas que ven reducidas dramáticamente sus ventas, reniega del papel insustituible del estado y cuestiona la esencia misma del federalismo”.

El diputado Pulti agregó que “todos, incluso los que participan de otras fuerzas políticas, debemos apoyar el planteo de Kicillof en la defensa legítima de los intereses del pueblo bonaerense. El gobernador Kicillof se ha puesto al frente de la defensa de la inmensa mayoría de bonaerenses que no tienen cabida en el modelo que intenta imponer Milei. Y no hablo sólo de los ciudadanos más humildes o los que la están pasando peor, también pienso en los profesionales que se quedarán sin trabajo, en los empresarios Pymes que están ya con serias dificultades, en los comerciantes, en los maestros y los estudiantes que no podrán afrontar los costos de sus carreras”.

“Mientras más se tarde en tomar conciencia -continuó- al respecto de que esta política atenta contra la producción y el trabajo de los bonaerenses y erosiona el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, más difícil será volver a encaminar el país y la provincia por la senda del crecimiento y la solución de los principales problemas sociales que nos afectan. Por esa razón -agregó- es muy importante la firme posición del gobernador Kicillof de continuar sosteniendo todo lo que se pueda, con los propios recursos de la provincia, el modelo que se propone sostener las condiciones de vida de los bonaerenses y no sumarse al caos que nos propone el plan libertario”.

Finalmente, el ex intendente Pulti consideró que “en la convocatoria de Milei no existe mención alguna a la educación, a la salud, a la producción, al trabajo, a la cultura. Sí existe una mención, dirigida a las provincias, a que asuman el compromiso de explotar los recursos naturales sin hacer ninguna referencia a la industria. No me sorprende, porque en su cabeza está claro que está pensando en un modelo económico basado en el extractivismo y la exportación de materias primas, con un mercado de consumo deprimido, salarios bajos y sin industria nacional”, pero como dijo hoy el gobernador Kicillof “ninguna provincia crece si el país salta al vacío”.

“Las fuerzas democráticas deberemos estar en permanente alerta y movilización para que esto no ocurra”, cerró el diputado Pulti.