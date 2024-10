El presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, Cdor. Blas Taladrid, expuso, durante 30 minutos, en el ámbito de la comisión de Industria, Comercio, Pesca e Innovación y Trabajo del Concejo Deliberante local.

El motivo de la disertación fue en relación a un pedido d e derogación de los artículos 3° y 4° y modificación los artículos 8° y 9° de la Ordenanza Municipal 18.788, sobre habilitaciones comerciales del sector alimenticio en el Partido de General Pueyrredon, impulsado por los concejales del oficialismo.

En referencia a este tema Taladrid manifestó: «pudimos exponer en el HCD desde tres situaciones: forma, sustancia y futuro. En la primera sostuvimos que la modificación a la ordenanza 18.788 va en contra de la ley provincial 12.573 con lo cual hace que la misma sea nula y, de sancionarse, puede tener implicancias con muchos actores como comercios instalados o a instalarse, o con los mismos vecinos. Que se permita o no la radicación de una gran superficie en algún barrio que no quiera el tránsito, la reposición de mercaderías o el manejo de dinero en efectivo, que es parte de lo que significa una gran superficie comercial”, indicó el presidente de UCIP.

Y continuó afirmando: “Por eso, y en segundo término, explicamos que sustancialmente lo que lo que genera esta ordenanza, estigmatizada con el nombre de alguna empresa local, no es justamente lo que se plantea sino que contribuye a que haya más comercios, menos concentración, y pueda haber un mercado donde haya más oferentes para que los consumidores puedan elegir y no que la oferta está concentrada. Y que a partir de ella, por el contrario de lo que se piensa, las cadenas instaladas no abrieron más locales, mientras que pequeños comercios locales abrieron conformando pequeñas cadenas marplatenses, algunas de ellas hoy pensando expandirse fuera de la ciudad y del partido. En vez de importar know how estamos exportando el expertise local fuera del partido. Y por el contrario de lo que se piensa las cadenas instaladas tienen un market share menor.”

La ordenanza vigente que hoy buscan modificar, defiende los derechos del consumidor y a la vez ha fortalecido el desarrollo comercial local, sumando como ejemplo el caso de las 5 bocas de Carrefour que no abrieron en la ciudad y a la vez como se desarrollaron cadenas como Menor Coste o Mercalito entre otras, que en estos años dieron mayor oferta de productos y en este sentido aquellos comercios grandes o cadenas grandes que se estigmatizan en Mar del Plata no han crecido y mantienen su misma cantidad de bocas con menor participación en el mercado.

Más adelante manifestó que pensando a futuro: “debería tratarse en el HCD es que ciudad queremos, a qué aspiramos como ciudad, para luego ser traducido en un plan maestro urbanístico y en un COT. Necesitamos normas, que den certezas a los inversores y a los vecinos porque no se puede vivir legislando en base a excepciones, deben establecerse reglas generales.”

“Para ello es importante saber cuál es la ciudad que queremos, esa es una materia que está pendiente desde hace algunos años y que debe trabajarse en conjunto con los diferentes actores sociales y políticos de los bloques que hoy integran el Concejo Deliberante así como el ejecutivo local”, resumió.

Taladridad sostuvo que por el contrario de lo que se piensa que esta ordenanza va en contra de las inversiones, «ha contribuido al desarrollo comercial local, algo que debemos incentivar. Muchas veces se anuncian inversiones que no son de la ciudad en sectores que no son estratégicos y sin embargo no se reconoce a aquellos empresarios locales que siguen desarrollándose en la ciudad, que crecen fuera de la misma, que reinvierten y que sostienen el empleo y el consumo cuando la situación viene difícil. Hay muchas cadenas que han abierto de diferentes rubros de empresarios locales que nunca son reconocidos en nuestra ciudad.” concluyó Taladrid, quien señaló a los concejales “hay muchos aplausos a los anuncios de las inversiones de afuera y a los empresarios marplatenses ni una palmadita en la espalda”.