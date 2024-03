Por: Roberto Garrone

A pesar que el cap铆tulo de la pesca que conten铆a el proyecto reformista a la 24.922 se baj贸 del 脫mnibus y su pr贸ximo intento de ser aprobado en Diputados, el sector pesquero no deber铆a bajar los brazos y mantenerse en alerta.

El caso TAI AN exhibe de manera tangible y como bot贸n de muestra, hasta donde llega el intento desregulatorio que el gobierno libertario busca aplicar a la econom铆a en general y a la pesca en particular.

No importa pescar 163 mil kilos de merluza negra sin tener cuota para poder pescarla. No importa registrar antecedentes de pesca dirigida a merluza negra y capturarla como pesca incidental. No importa que m谩s de la mitad de la captura hayan sido ejemplares juveniles, que no llegaron a madurar sexualmente como para poder reproducirse.

La primera reacci贸n de la autoridad de aplicaci贸n ante el caso, que salta por fotos que un marinero comparti贸 en redes sociales con merluza negra en la l铆nea de producci贸n, no fue ordenar que el buque vuelva a puerto. Juan Antonio L贸pez Cazorla le orden贸 abandonar la zona de pesca donde estaba operando pero lo dej贸 seguir pescando una semana m谩s.

Fuentes extraoficiales en las 煤ltimas horas aseguraban que la carga de merluza negra ser铆a interdicta, el buque quedar铆a 45 d铆as amarrado en muelle con el despacho a la pesca suspendido y se le aplicar铆a una multa de 300 mil UP. 1 UP tiene el valor de un litro de combustible al valor de octubre pasado. Una ganga. Encima podr铆a allanarse y pagar la mitad y estar la mitad de d铆as sin salir a pescar.

Hay que tener cuidado d贸nde va la carga interdicta porque no hay mucha disponibilidad para almacenarla en Ushuaia. Hay cosas m谩s preocupantes como declaraciones de L贸pez Cazorla sobre caerle con todo el peso de la ley a la empresa. El Subsecretario de Pesca es el juez en esta historia. La imputaci贸n deber铆a hacerla el 谩rea de control y fiscalizaci贸n pero ah铆 no hay nadie.

Renunciado Juli谩n Su谩rez, el 煤nico con un rango similar es Juan Buono, como Director Nacional de Administraci贸n Pesquera, a los 74 a帽os, 鈥淧epino鈥, deber铆a llevar adelante el sumario y presentar todas las pruebas en contra del buque de Prodesur para que el Subsecretario decida la sanci贸n. Sanci贸n que ya le anticip贸 a distintos actores de la industria.

Pero los motivos de indulgencia para el TAI AN exceden a L贸pez Cazorla. Pablo Ferrara, el sobrino de coraz贸n de Diana Mondino, renunci贸 a su cargo en Canciller铆a luego que se filtrara que hab铆a presionado a Juli谩n Su谩rez, otro de los renunciados de la semana, para que el ahora ex Director Nacional de Coordinaci贸n y Fiscalizaci贸n Pesquera no intervenga en el caso. 驴Ferrara actu贸 solo o en nombre de alguien?

Habr谩 que esperar si Diana finalmente le acepta la renuncia a su sobrino del coraz贸n tras el regreso de Vietnam. Tan querido que ya lo hab铆a designado para ocupar una de las sillas del Consejo Federal Pesquero.

Para semejante latrocinio del TAI AN, en un pa铆s normal se le deber铆a sacar el permiso de pesca. Pero no somos un pa铆s normal. En un pa铆s normal Prodesur no hubiese hecho lo que hizo. Lo llev贸 a cabo porque en alg煤n resorte del estado, provincial o nacional, hubo quien le garantiz贸 un blindaje administrativo e impunidad jur铆dica para salir airoso del robo y matanza de juveniles de merluza negra.

Hoy el caso del arrastrero surimero se ha nacionalizado medi谩ticamente y los focos sobre el TAI AN iluminan con mayor potencia. Lo que no alcanzan a iluminar quiz谩s sea la debilitad pol铆tica de L贸pez Cazorla y del propio secretario de Agricultura, Fernando Vilella, quien esta semana por poco tuvo que pedir disculpas a un referente del ej茅rcito de trolls libertarios por un 鈥渕e gusta鈥 equivocado en Twitter.

La Secretar铆a est谩 cooptada por el Ministerio de Econom铆a y no hay margen para decisiones propias que no cuenten con el aval de Toto Caputo y su equipo. Por eso dan ternura las explicaciones de los directivos del INIDEP cuando dicen que no saben de ninguna lista de contratos que no se renovar谩n a partir del 31 de marzo. Lamentablemente esta semana tendremos desagradables noticias.

Al punto es el inter茅s del Ministro por intervenir en la actividad pesquera que ya hab铆a designado como representante del Poder Ejecutivo en el CFP a Juan Pazos, secretario de Coordinaci贸n del Ministerio de Econom铆a.

Pazos viene del mundo textil, no tiene idea de la pesca pero eso no es problema. El objetivo, con o sin consejo funcionando, ser谩 desregular la actividad, que cada uno pueda hacer lo que le parezca aunque eso implique llevarse puesto de sombrero la sustentabilidad de los principales recursos. Si lo que pretender para el resto es el desastre que hizo el TAI AN, arrancaron dejando la vara muy alta.

En las 煤ltimas horas se conoci贸 el segundo representante que designar谩 Milei para ser su representante en el Consejo. Era la silla que hab铆a pedido Nacho Torres cuando todav铆a dec铆a influir en las decisiones pol铆ticas del nuevo gobierno. Que tiempos aquellos鈥

El lugar se reserv贸 para Martin Fern谩ndez, un nombre y apellido que cuesta mucho distinguir al buscar sus antecedentes entre tantos hom贸nimos. Hay que adosarle el apellido del ministro de Econom铆a y brotan se帽ales.

Fern谩ndez es otro hombre de estrecha confianza de Caputo y a diferencia de Pazos, ya conoce los pasillos de Agricultura. Se desempe帽a en rol de comisariato administrativo y presupuestario de la Secretar铆a, Martinez hace que las figuras de Vilella y L贸pez Cazorla formen parte del decorado. Puro cart贸n pintado.

Buen domingo