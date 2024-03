La pelea entre Nación y Provincia de Buenos Aires por la quita de fondos recrudeció en las últimas horas luego que Javier Milei avalara el llamado a la rebelión fiscal que hizo José Luis Espert contra Axel Kicillof. El gobernador le responderá este lunes al presidente y al diputado de La Libertad Avanza.

El mandatario provincial convocó a una conferencia de prensa para esta mañana en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Se presume que el anuncio de Kicillof tendría que ver con el aumento del 13,5 % que dispuso para docentes y estatales en línea con la inflación.

La negociación paritaria entre el gobierno provincial, los gremios de la administración pública y los docentes se terminó de cerrar el último viernes. Se ofreció una suba al filo de la inflación del mes de febrero: 13,5% a cobrarse en marzo. El índice de precios al consumidor que la semana dio a conocer el INDEC arrojó una inflación del 13,2%, con un acumulado de 276% en los últimos meses.

En este contexto se espera que el gobernador haga una dura crítica del contexto económico, responsabilizando a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. Haciendo hincapié en que a pesar de los recortes de fondos y el ajuste que dispuso la Nación, el gobierno de la provincia le hace frente a la realidad con incrementos de sueldos que equiparan a la inflación.

Será un escenario propicio para que Kicillof salga al cruce del presidente y de Espert luego de la convocatoria de los libertarios a no pagar los impuestos que dispuso la Provincia.

El sábado, el diputado recientemente incorporado a La Libertad Avanza instó a los bonaerenses a la “rebelión fiscal”, tras las fuertes subas de las patentes, el Impuesto Inmobiliario y el Inmobiliario Rural dispuestas por el gobernador.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseguró.

“Así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo. Y vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”, subrayó.

La Ley Fiscal Impositiva 2024, votada en diciembre en la Legislatura bonaerense con el respaldo del PRO, la Coalición Cívica, parte de la UCR e incluso un sector de los libertarios, aplicó un aumento de los tributos sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural, variando entre el 140 % y el 200 %. Además, a principios de este año, la Resolución Normativa 11/24 de ARBA cobró a empresas un anticipo adicional del Impuesto sobre Ingresos Brutos para recaudar 155.000 millones de pesos, un monto equivalente a cuatro veces el importe del anticipo de octubre de 2023.

La declaración de Espert contó con el respaldo del presidente, quien este domingo aseguró estar “totalmente de acuerdo” con el llamado a la rebelión fiscal. En la misma línea de razonamiento, dijo que los incrementos dispuestos por Kicillof son “confiscatorios”, y dijo que no se ve la contraprestación.

“Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”, aseguró el mandatario nacional. (Infobae y La Nueva.)