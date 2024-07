El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció la inauguración de la muestra “Geometría expandida” a realizarse el domingo 21 de julio a las 18h en la sala 1 del Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR.

La muestra está comprendida por obras de la colección del MACLA – Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata y exhibe algunas de las principales tendencias dentro del arte geométrico. El MACLA fue fundado en 1999 y constituyó una colección que hace relevancia en la abstracción geométrica, investigando en sus autores y obras ofreciendo un vasto panorama sobre sus distintas propuestas.

En referencia al movimiento que impulsó el arte geométrico se inicia como tal a partir del manifiesto realizado en 1930 por Theo Van Doesburg: el arte concreto es definido como un arte universal, cuyas obras debían ser creadas por la razón y no copiar a la naturaleza, ni poseer representaciones de los sentimientos. Su expresión plástica era la línea y las formas geométricas sencillas. La obra era en sí misma, invención pura, no le debía nada a la realidad. Al tener supremacía del intelecto, no era producto de la expresión gestual emocional del momento, ni tampoco de imágenes del subconsciente. Era un arte controlado. El uruguayo Joaquín Torres García conoce en París a Mondrian y Michel Sephour con quienes funda el grupo Cercle et Carré en 1929 que proponía un arte geométrico en oposición al surrealismo. Con su retorno a Uruguay en 1934, Torres García inicia una escuela que repercutiría en toda la región rioplatense. Después de esto en Argentina surgirían la Asociación Arte Concreto Invención y luego MADI en 1946 que propone: La obra es, no expresa, no representa, no significa. También incorporaba distintos materiales como los acrílicos y buscaba el quiebre del marco clásico, ese rectángulo que aprisiona a la obra e impide su expansión.

Como curador de la muestra se desempeñó Joaquín Almeida que en referencia a la muestra señaló que “la impronta del artista se hace presente no solo en la factura de la obra sino también en sus títulos que expresan y guían la lectura; el arte cinético que se transforma por la luz y necesita un público activo, ya que su desplazamiento frente a la obra genera cambios. Todo esto presenta una variedad y demuestra la capacidad de investigación que formula el arte geométrico en su totalidad. Alejado de las ideas de reiteración, expone una mirada amplia, que no se detiene y parece expandirse sin fin”.

Podrá visitarse de martes a domingo de 14 a 20h con entrada gratis.