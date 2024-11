En una cálida ceremonia llevada a cabo en la Legislatura Porteña de la Ciudad de Buenos Aires y que reunió a personalidades de la cultura, el sector empresario y político, Martín Cabrales fue distinguido como Personalidad Destacada en el ámbito de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta distinción significativa resalta su amplia trayectoria en el rubro de bebidas y alimentos, su destacado rol en diferentes instituciones sociales y culturales y su contribución al desarrollo nacional, y al de la Ciudad de Buenos Aires, distrito arraigado por su tradición histórica del café.

Asimismo, demuestra su fuerte compromiso por apostar a la vinculación regional permitiendo exportar trabajo argentino de calidad.

El apellido Cabrales representa esfuerzo, compromiso y lealtad, no solo en la historia familiar, sino también en cada uno de sus productos, elegidos por generaciones de argentinos durante más de ochenta años.

“Martin Cabrales ha sabido construir un puente imaginario entre mdq y bsas, trabajando y protagonizando en ambos lugares al mismo tiempo. Martin no solo conecta las geografías sino que también conecta los corazones, los sueños y las acciones”, manifestó Fabian Perechodnik.

“Esta distinción es muy especial para mí, estoy muy emocionado. El rol nuestro del privado en la cultura es muy importante. No podemos esperar todo del Estado. Cuando el Estado no puede estar, ahí tenemos que estar nosotros. No tenemos que dejar espacios vacíos», expresó Martín Cabrales, presidente de Cabrales S.A.

«La mejor inversión que podemos hacer los privados es en Cultura. La cultura es una industria más que genera empleo digno y nos enriquece desde todo punto de vista. Una comunidad no es una gran nación si el beneficio económico no se vuelca en las distintas actividades culturales y en la educación. Debemos involucrarnos más. La cultura no admite ningún tipo de divisiones ni de grietas.

La cultura nos une. Es nuestro ADN y lo que mostramos al mundo. Es una responsabilidad que no podemos delegar en otros, uno tiene que ejercer su rol todo el tiempo. Seamos más unidos, sigamos extendiendo puentes”, agregó.