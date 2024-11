La 39° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se presenta en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En esta tradicional sala se desarrolla la competencia internacional y las próximas exhibiciones serán el lunes 25 de noviembre con las películas “Aicha” a las 9 y a las 19 hs; “There was, there was not” a las 14:30 hs; “La quinta” a las 16:30 y “Los tortuga” a las 22.

“Aicha” es una coproducción de Arabia Saudita, Francia, Italia, Qatar y Túnez. La película, que cuenta con la dirección de Mehdi M. Barsaoui, narra la historia de Aya. Quien con poco más de veinte años, vive con sus padres en el sur de Túnez y se siente atrapada en una vida sin perspectivas. Un día, la camioneta en la que viaja a diario entre su ciudad y el hotel donde trabaja sufre un accidente. Como única sobreviviente, se da cuenta de que podría ser su oportunidad para empezar una nueva vida. Huye a Túnez con una nueva identidad, pero todo se ve pronto comprometido cuando se convierte en la principal testigo de un error policial.

“La quinta” es una coproducción de Argentina, Brasil, Chile y España, que cuenta con la dirección de Silvina Schnicer. Rudi y Silvia, con sus hijos Martín, Federico y Silvina, escapan de la ciudad para pasar unos días en su quinta. Rudi se enzarza en discusiones con el casero del barrio. Los niños deambulan por la zona. A Martín le gusta el fuego. A Fede, le da miedo. Un día, la casa abandonada del fondo sufre un incendio inesperado y aparece un muerto: un vagabundo ahogado por el humo. Los niños hicieron algo. Algo horrible. Ahora, habrá que ver la manera de volver a la calma deseada.

“There was, there was not” es de Armenia y Estados Unidos con dirección de Emily Mkrtichian. La película sigue a cuatro mujeres en la República de Artsaj, un país no reconocido que enfrenta las secuelas de una guerra mientras se encuentra al borde de otra. En medio de la incertidumbre, estas mujeres construyen su vida con la esperanza de que su hogar sea un lugar mejor. Cuando estalla nuevamente la guerra, lo que comenzó como una meditación sobre los roles de las mujeres se convierte en un registro urgente de sus vidas interrumpidas. Desde tomar las armas hasta huir como refugiadas, cada vida cambia irrevocablemente. Su viaje se convierte en el mito de una patria perdida y en el poder de la historia para mantenerla viva.

“Los tortuga” proveniente de Chile y España es dirigida por Belén Funes. Anabel y su madre, Delia, viven marcadas por la reciente muerte de Julián, padre de Anabel. Todo se complica cuando se ven desahuciadas de su piso. Anabel deja la universidad para trabajar en una fábrica y ayudar a su madre, taxista. Pero la soledad es cada día más palpable. Las dos deciden viajar a los olivares de Jaén, lugar de origen del padre y donde vive su otra familia. Juntas afrontan el desafío de reencontrarse y regresar a Barcelona con una mirada nueva.

En cuanto a las entradas, se ofrecerán a precios accesibles y podrán adquirirse tanto en las boleterías de cada sala como de manera online. Las proyecciones en la Sala Astor Piazzolla del Auditorium estarán disponibles por $3000. Todas las entradas estarán a la venta a través de la página web oficial del festival.