El espacio de primera infancia comunitario Francisco, que recibe a más de 140 niños y niñas de la ciudad, comenzó este miércoles su cuarto año. Santiago Gutiérrez, fundador del CDI, sostuvo que ‘’en este momento de crisis, queremos cuidar este espacio comunitario porque brinda acompañamiento, contención y amor a los niños y a las familias marplatenses’’.

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Francisco”, ubicado en 11 de septiembre 3451, tiene como objetivo la atención integral, contención y estimulación de la primera infancia. Nació en plena pandemia como respuesta a una demanda de las familias marplatenses de tener un lugar comunitario y gratuito donde dejar a sus hijos.

Santiago Gutiérrez, fundador de Francisco, expresó que “tenemos una mezcla de alegría con incertidumbre en el comienzo de este año de Francisco. Por un lado, la alegría de que el espacio abra nuevamente sus puertas a más de 140 niños y niñas de la ciudad. Sentimos orgullo de que el CDI vuelva a dar soluciones concretas por cuarto año consecutivo; y por el otro, la incertidumbre que nos genera en este contexto de crisis donde se hace cada vez más difícil el sostenimiento del CDI“.

“En tiempos donde los discursos anti política y las decisiones anti comunitarias se desparraman, es imprescindible destacar que desde la política como herramienta de transformación pusimos en marcha este hermoso proyecto donde prima la fraternidad, la solidaridad y el amor enmarcados en una comunidad organizada“, afirmó Gutiérrez.

A su vez, el fundador del espacio, explicó que Francisco se sostiene gracias al financiamiento del Estado Provincial, y que no recibe respuestas del nuevo Gobierno Nacional: “Este CDI está enmarcado dentro del Plan Nacional de Primera Infancia, y desde allí nos notificaron que todavía no designaron autoridades nacionales en esas áreas. Esto lo queremos hacer saber porque es muy grave. No tenemos con quién hablar. El desorden y la desidia que se ve en el Estado Nacional en todos sus niveles repercute directamente en este tipo de espacios que ayudan al desarrollo de las infancias y a que los padres y madres puedan trabajar y estudiar“.

“Hace 6 meses en plenas elecciones se alertaba del cierre de estos espacios por el impacto de un ajuste, y es una realidad. No nos podemos hacer los distraídos. La suba de todos los precios, más el desfinanciamiento de programas sociales, hace que se vuelva insostenible y no se de respuesta en el territorio“, afirmó Gutiérrez, quien agregó que “Francisco es un ejemplo de que con un Estado inteligente que establezca prioridades, más la decisión, compromiso y dedicación de los marplatenses, se pueden realizar acciones concretas y combatir esa lógica falsamente instalada de que lo comunitario no sirve“.

Ante esta situación, Gutiérrez explicó que “vamos a seguir proponiendo acciones solidarias para que la comunidad cuide y esté al tanto de esta situación. Sentimos el acompañamiento tanto de los padres y de las madres que traen a sus hijos al espacio, como también de la comunidad marplatense“.

SOBRE EL CDI FRANCISCO:

El Centro de Desarrollo Infantil Francisco alberga niños y niñas de 1 a 4 años. Trabaja en dos turnos, de mañana de 8 a 12 horas y de tarde, de 13 a 17 horas.

El CDI FRANCISCO tiene como ideal lograr un ambiente donde nuestros chicos puedan crecer sanos, con alegría y diversión mientras sus padres trabajan o estudian.

Francisco cuenta con su “Huerta Comunitaria Casa Común”, inaugurada en noviembre del 2022, en el marco del Día Mundial de la Ecología, con el fin de inculcar a niños y niñas y a por consiguiente a sus familias el cuidado de la Tierra, de la naturaleza y el medio ambiente.

También, durante el 2022, el espacio fue reconocido por el Concejo Deliberante por su labor social y educativa con el voto unánime de todos los bloques políticos.

El nombre del Centro de Desarrollo Infantil Francisco hace honor a la obra humanista y fraternal del Papa Francisco. Durante el 2022, el Sumo Pontífice recibió regalos de las familias de la comunidad del CDI cuando integrantes del equipo directivo mantuvieron una reunión con el Sumo Pontífice.