Renovando la consigna de hacer felices a miles de niñas y niños, este domingo la ONG CEFIL realizó su tradicional festejo para el Día de la Niñez en el Club Once Unidos.



Se organizó un cronograma con 134 puntos de salida de clubes, comedores, merenderos, sociedades de fomento, instituciones religiosas de todo el Partido de General Pueyrredon. En la llegada al club, se sirvió una rica chocolatada con facturas, churros y tortas mientras un equipo de voluntarias las y los maquillaron.



En esta décimo sexta edición, 5.300 niñas y niños se divirtieron con espectáculos artísticos locales que sobresalieron por sus performance y talento: Liberanza, Dance up, Estrella de Mar, Pixel con Micha y Nacho, Mago Fenix, EmocionArte, Escuela de Lung Chuan, La pelota no se mancha, Peluches gigantes, The Walton Brother, la muestra del Club de autos multimarcas Fierreros y Amistad MDP, entre otros.



“Estamos muy emocionados de poder llevarle tanta alegría a miles de niños y niñas de nuestra ciudad que están sufriendo la realidad acuciante. Sus sonrisas nos hacen confirmar nuestro compromiso diario por transformar la realidad” destacó Lucía Castorina, presidenta de CEFIL.

Como todos los años, participó del festejo el fundador de CEFIL, Rodolfo Manino Iriart que destacó “Cientos de voluntarios lograron conformar una gran red solidaria para poder hacer este festejo y que nuestros niños se diviertan, jueguen, celebren su día. Queremos una infancia feliz”.

Más de 500 voluntarias/os planificaron durante meses este evento, lograron recolectar los 5300 juguetes y golosinas de 85 puntos de donaciones en locales y comercios adheridos de toda la ciudad. Organizaron muchas actividades: recreativas, deportivas, maquillaje artístico, danza, ferias, elaboración de muñecos, gastronomía para obtener fondos y poder agasajar a miles de niñas y niños. Además, se personificaron con coloridos disfraces para darle calidez y diversión a esta fiesta infantil.

Esta edición 16° del Festejo del Día del Niño se hizo posible gracias a la colaboración de:

Club Once Unidos, Cabrales S.A, Coca-Cola Reginald Lee, Fundación Médica de Mar del Plata, Zanetti Max, Distribuidora Jan Mark S.R.L., Arcor, Laboratorios Fares Taie, Máximo Frigorífico, Granix, Teatro Auditorium, Quesería Los Alemanes, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, El Gauchito, Nogolac, Policía PBA, Cooperativa El Amanecer, Quality Clean Solution, Supermercado Luna, Liberanza, Basani, Fundación Planificación Técnica MdP, Fm del Sol 100.7, Fierreros y Amistad MDQ, 4M Freestyle, Chufinails, La Casa del Tambero, UATRE, Casas Inmobiliaria, Dance Up, Instituto General San Martín, Instituto Juvenilia, Paseo Diagonal, Agrupación 5 de Mayo, Las Muñecas de Amanda, Colegio de Abogados MDP, Club Mar del Plata – Escuela de Basquet El Decano, Centro de Formación Laboral N °416, Movimiento vecinal Mar Del Plata, Avanzar, ONG Emcovos, Jardín Dra. Alicia Moreau de Justo Bco. Pcia., La Ruta MDQ Vorterix Canal 2, Comparsa Estrella De Mar, Pixel, Lunix, Mago Fenix, Agrupación Mujeres Peronistas Organizadas, Emocionarte Melody, Atentamente 1213 Matías Escuela De Lung Chuan – Nahuel La Pelota No Se Mancha – Rodrigo Cunqueiro, The Walton Brothers, Accenture, Vinchas RV, Agencia de Lotería «El Mago», Autoservicio El Casero, Autoservicio Franka, Autoservicio Lolo, Bistrea Café, Cafetería Michelangelo, Carnicerías Mar del Plata, Cavia, Centro de Compras Chañares, Club 9 De Julio, Colegio San Roque, Copamar, Dietética Más Natural, Taxi Puerto SRL, EP 36, EES 23, EES 59, Espacio Kilombo Sur, Francesca – Almacén de Campo, Gimnasio Better, Red de Gimnasios Flex, Grafica Simuladores, Grupo Mérito, Indumentaria Mar, ISDF 84, ITEPSA, Jardín Modelo, Jardín Sigmund Freud, La Ferie, La Granja De La Abuela, La Matinee De Adriana, Le Goûter Panadería, Librería Kleo, Madre Bakery, Marck Phone, Mercalito, Muebles Don Armando, Panadería El Cañón, Panadería Il Pane, Parrilla Dena Ona, Pastelería Artesanal Madeleine, Polirrubro – Lo Que Busques, Potenciar, Punto Graf, Radio De La Azotea, Radio Fm Del Sol, RucaQuimey, Santamaría La Mode, SENASA, Somos Cocineros, Sport Club, Super Luna, Supermercado Venecia, TaxiCoop, Todoservicio Stella Maris, Tomassini Propiedades, UTN, Viniltodo, Estudio de Danza Monic Dance, Supermercado Av. Colón, Transporte Peralta Ramos, A.E.S.C.T.A, Asociación Cultural Sanmartiniana de Gral. Pueyrredon, Mistral, Brooksfields, Óptica San Juan, Centro de Industriales Panaderos, Samak, Ong La Feliz, Supermercado Cooperativa Obrera, La Victoriana 2, MND Pintor, Alimentos Mar del Plata, Grupo Entretiempo, Cerraduras 8bloq, Dietética Abuelo Campo, Secretaría de Turismo y Cultura de Gral. Pueyrredon, Fundación Alvarado, Sound Power y Red Unir.