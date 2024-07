El nuevo cuadro tarifario del servicio de transporte público de pasajeros en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres, comenzará a regir este lunes 1 de julio.

Hace diez dias, el intendente Guillermo Montenegro, por delegación del Concejo Deliberante, estableció que el boleto de colectivo pasará a costar $940, tras el pedido de las empresas que habían planteado un valor de 1003,97 pesos.

Esta nueva tarifa comenzará a regir a partir del 1 de Julio de 2024, cuando termine de impactar en el sistema SUBE.

Con esta medida del jefe comunal, el boleto sufrirá una suba del 25 por ciento. Se trata del segundo aumento que Montenegro concede a los empresarios del sector. La última actualización fue realizada el 25 de marzo pasado.

Entre los argumentos esgrimidos por la autoridad municipal, se destaca que «desde el nuevo estudio de costos realizado por el Ejecutivo, quedó en evidencia que la inflación durante el periodo analizado repercutió directamente en la viabilidad financiera del sistema de transporte urbano».

«Esto sumado a la indefinición del sistema actual de subsidios, hace necesario recomponer el precio del boleto, como lo han venido haciendo todas las ciudades del interior durante los meses en curso, en valores similares», se agregó.

LAS TARIFAS A BATAN Y SIERRA DE LOS PADRES

En General Pueyrredon , el boleto para ir a Sierra de los Padres, Batán o Chapadmalal será de 1491,62 pesos.

Según las líneas y el recorrido, hay una escala de valores diferenciada que también se aplicará a partir de este lunes 1 de julio:

Línea 717: 1) Itinerario: Desde Ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y viceversa: Ex Estación Terminal – Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa : 1227,28 Ex Estación Terminal – Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la Ruta 226 y viceversa 1227,28 Ex Estación Terminal – Country Club Sierra y viceversa: 1344,11 Ex Estación Terminal – Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la ruta 226 y viceversa: 1344,11 Ex Estación Terminal – Barrio San Carlos y viceversa: 1491,62 Ex Estación Terminal – Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y viceversa: 1491,62 Ex Estación Terminal – Colinas Verdes y viceversa: 1491,62 b) Urbanos Mixtos

Líneas 715 y 720: 1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa: 940,00 2) Boleto Urbano: De La polola a Batan y Viceversa 940,00 3) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Ex- Estación Terminal de Ómnibus y viceversa: 940,00 3) Boleto Urbano mixto 1ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y viceversa 1227,28 2ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación Chapadmalal y viceversa: 1344,11 3a Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a La Polola y viceversa: 1491,62

Línea 511: Ramal a Colonia Chapadmalal: 1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa: 940,00 2) Desde Playa La Serena hasta Col. Chapadmalal y viceversa 940,00 3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa: 1227,28 4) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San Eduardo del Mar y viceversa: 1344,11 5) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San Eduardo del Ma fin del partido 1491,62 .

Línea 511: Ramal Acantilados Golf Club 1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison y viceversa: 940,00 2) desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa 940,00 3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los Acantilados Golf Club y viceversa: 1008,82.

Línea 511: Ramal Acantilados por Serena 1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison y viceversa: 940,00 2) desde Av. Luro y Carrillo hasta calle 481 y viceversa 940,00 3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Calle 515 y viceversa: 1008,82.

Líneas 542 y 543: 1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al Barrio 2 de Abril y viceversa: 940,00 2) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y viceversa: 1008,82 3) Boleto urbano mixto : de Av. Juan B. Justo a fin de recorrido y viceversa: 1227,28 IV) Línea 525: Ramal Valle Hermoso 1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto ubicado dentro del área urbana y viceversa: 940,00 2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana hasta Valle Hermoso y viceve