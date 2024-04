Círculo Deportivo sufrió dos «mazazos» seguidos y después buscó, descontó pero no le alcanzó y terminó perdiendo ante Cipolletti por 2 a 1 por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Federal A.

El conjunto de David Ramírez salió a jugar de igual y, en un encuentro equilibrado, dos goles casi seguidos del local inclinaron la balanza. Primerao Juan Martín Amieva con un cabezazo y luego Manuel Liendo con una definición que se desvió y descolocó a Désima, selló el 2 a 0 parcial para los dirigidos por Gustavo Noto.

Más allá de eso, el Papero no se desesperó y siguió buscando a su manera, no se desesperó y salió con otra cara al complemento. Eso le permitió descontar rápido por intermedio de Facundo Costella y le pudo emoción a la segunda mitad. Pero el dominio de pelota y campo no se pudo cristalizar, Ávila no logró capitalizar un error del arquero rival y el triunfo quedó para el dueño de casa por 2 a 1.

Síntesis

Cipolletti (Río Negro) (2): Crespo; Carrera, Yago Piro, Manuel Berra y Cosciuc; Magnano, Laureano Tello, Lara y Liendo; Santiago Jara y Amieva. DT: Gustavo Noto.

Círculo Deportivo (1): Facundo Désima; Agustín Solveyra, Paolo Impini, Maximiliano Coronel y Nicolás Inostroza; Ricardo Priori; Diego San Julián, Gastón Comas y Bruno Costella; Lucas Jofré y Santiago Ávila. DT: David Ramírez.

Goles: PT 16′ Amieva (C) y 21′ Liendo (C); ST 7′ Costella (CD).

Cambios: PT 40′ Marcos por Amieva (C); ST 17′ Catriel Weyreuter por Jofré (CD), Leonardo Verón por Comas (CD), Alex Díaz por Jara (C) y Juan Fernández por Liendo (C), 30′ Oscar Villalba por Costella (CD) y Federico Moreno por Impini (CD) y 37′ Damián Jara por Carrera (C) y Wagner por Magnano (CD).

Cancha: “La Visera de Cemento”.

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

Foto: Martín Angelini/Prensa Círculo