Comienza este martes en la ciudad de Mar del Plata el Nacional Adultos “A” de Handball, el cual se extenderá hasta el domingo 8 de septiembre.

El club Once Unidos disputará el torneo tanto en la rama femenina como en la masculina, algo histórico para el deporte marplatense.

Los partidos del equipo femenino serán el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 a las 11:45 frente a Sedalo, Centro Asturiano y Jockey Club respectivamente. Mientras que el plantel masculino hará lo propio frente a Universitario, Municipalidad de Maipú y Colegio Ward a partir de las 15:15.

La entrada al evento será libre y gratuita. Habrá cuatro partidos por día en Once Unidos, el resto se disputarán en el Polideportivo Islas Malvinas.



Fixture completo del torneo:



Martes 3 de septiembre

Cancha Once Unidos:

10:00: Centro Asturiano – Jockey Club (femenino)

11:45: Once Unidos – Sedalo (femenino)

13:30: Ladricer – Sedalo (masculino)

15:15: Once Unidos – Club Universitario (masculino)



Cancha Polideportivo “Islas Malvinas”

10:00: Cumehue – Dorrego (femenino)

11:45: Dorrego – Sol de Mayo (masculino)

13:30: River Plate – Municipalidad de Maipú (femenino)

15:15: Colegio Ward – Municipalidad de Maipú (masculino)



Miércoles 4 de septiembre

Cancha Once Unidos:

10:00: Ladricer – Sol de Mayo (masculino).

11:45: Once Unidos – Centro Asturiano (femenino).

13:30: Cumehue – Municipalidad de Maipú (femenino).

15:15: Once Unidos – Municipalidad de Maipú (masculino).

Cancha Polideportivo “Islas Malvinas”:

10:00: Universitario – Colegio Ward (masculino).

11:45: Dorrego – River Plate (femenino).

13:30: Jockey Club – Sedalo (femenino).

15:15: Sedalo – Dorrego (masculino).

Jueves 5 de septiembre

Cancha Once Unidos:

10:00: Sedalo – Centro Asturiano (femenino).

11:45: Once Unidos – Jockey Club (femenino).

13:30: Sedalo – Sol de Mayo (masculino).

15:15: Colegio Ward – Once Unidos (masculino).



Cancha Polideportivo “Islas Malvinas”

10:00: River Plate – Cumehue (femenino).

11:45: Municipalidad de Maipú – Universitario (masculino).

13:30: Municipalidad de Maipú – Dorrego (femenino).

15:15: Dorrego – Ladricer (masculino).