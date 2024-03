El “Dragón” igualó 1 a 1 en su visita al «Tiburón» en el primer amistoso de cara a su participación en el Torneo Federal A de Fútbol. Además, los de Mariano Mignini ya conocen el recorrido que tendrán en la tercera categoría del fútbol argentino a partir del 24 de marzo.

A una semana de la vuelta a los trabajos, el plantel profesional de Kimberley sumó 80 minutos amistoso para empezar a tomar ritmo futbolístico y llegar de la mejor manera al duelo ante Cipolletti que será el debut en el certamen. Con los tres refuerzos incluídos y juveniles que completaron la citación, Mariano Mignini mandó a la cancha de movida a un equipo muy similiar al que logró el ascenso ante Camioneros pero con dos bajas obligadas. Una, la de Ever Ullúa, recientemente operado de su rodilla, y la otra, la salida de Leonel Iriarte que se está recuperando de una molestia en la misma zona.

De esta forma, los once que disputaron el primer bloque de 40 minutos en la cancha principal del predio de Aldosivi fueron: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Santiago Vásquez, Nahuel Roselli y Agustín Vázquez; Kevin Collazo, Diego Martínez y Ezequiel Goiburu. Pese al parate y las exigencias físicas de los primeros días de trabajo, el «Dragón» respondió con creces y terminó siendo más que el dueño de casa.

En el segundo tiempo, Mignini cambió a todo el equipo y ahí se pudieron ver a los refuerzos en acción, además de a Juan Ignacio Baubín. El delantero de 21 años que se encuentra a prueba llega desde Defensa y Justicia y fue el autor del 1 a 0 con el que Kimberley se puso en ventaja luego de una buena presión de Lautaro Nivollet. Pasada la media hora, Augusto Fernández cambió un penal por gol para igualar el pleito y poner cifras definitivas.

En este capítulo, el «Verdiblanco» formó con: Mateo Parín; Gastón Gómez, Juan Pablo Serrizuela, Leandro Páez y Hernán Sosa; Lucas Leiva, Damián Luengo, Álex Aguirre y Tomás Bonzón; Iriarte (18′ Nivollet) y Baubín.

Kimberley continuará con las prácticas este martes en la Villa Deportiva de Avenida Polonia y Vértiz y extenderá los entrenamientos hasta el sábado, inclusive.

Se conoció el fixture y forma de disputa del Federal A

Durante la tarde de viernes, el Consejo Federal de Fútbol anunció cómo se desarrollará el certamen que dará inicio el 24 de marzo. En el caso de Kimberley, será en condición de local y ante Cipolletti. Además, la zona está integrada por Deportivo Rincón, Círculo Deportivo, Santamarina, Villa Mitre, Germinal, Sansinena, Olimpo y Sol de Mayo.

En cuanto a la forma de disputa, la primera fase será todos contra todos a dos ruedas (18 partidos). Una vez finalizada, los primeros cinco clasificarán a la segunda fase y se asegurarán mantener la categoría mientras que los restantes jugarán la Zona Reválida. En relación al régminen de descenso, finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), los dos de menor puntaje de cada una de las zonas descenderán al Torneo Regional Amateur.

Fecha 1 (24/3): Kimberley vs Cipolletti

Fecha 2 (31/3): Deportivo Rincón vs Kimberley

Fecha 3 (7/4): Kimberley vs Círculo Deportivo

Fecha 4 (14/4): Santamarina vs Kimberley

Fecha 5 (21/4): Kimberley vs Villa Mitre

Fecha 6 (28/4): Germinal vs Kimberley

Fecha 7: (5/5): Kimberley vs Sol de Mayo

Fecha 8 (11/5): Kimberley vs Sansinena

Fecha 9 (15/5): Olimpo vs Kimberley

Fecha 10 (19/5): Cipolletti vs Kimberley

Fecha 11 (26/5): Kimberley vs Deportivo Rincón

Fecha 12 (2/6): Círculo Deportivo vs Kimberley

Fecha 13 (9/6): Kimberley vs Santamarina

Fecha 14 (16/6): Villa Mitre vs Kimberley

Fecha 15 (23/6): Kimberley vs Germinal

Fecha 16 (30/6): Sol de Mayo vs Kimberley

Fecha 17 (7/7): Sansinena vs Kimberley

Fecha 18 (14/7): Kimberley vs Olimpo

Agustin Belga – Departamento de Prensa. Club Atlético Kimberley