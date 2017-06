La competencia masculina local tuvo los dos primeros campeones en el tradicional torneo apertura “Héroes de Malvinas”. Mar Chiquita y Once Unidos se consagraron en Sub 13 y Sub 19, respectivamente, tras una apasionante jornada desarrollada el martes pasado. La próxima semana se definirán los títulos en Sub 15 y Sub 17 en varones, y en todas las categorías de la rama femenina de la Asociación Marplatense de Voleibol.

La cancha de Mar Chiquita fue el escenario de ambas finales donde se cruzaron el local y Once Unidos. En Sub 19 se dio el partido más vibrante de la jornada y celebró el equipo de Falkner y Roldán. Si bien el “rojinegro” comenzó de la mejor manera en los dos primeros sets (25-21 y 25-23) y pareció encaminarse a la coronación, el elenco conducido por Martín Saldaño se recuperó notablemente. Ganó los dos siguientes parciales (25-16 y 33-31) y en el tie break se impuso 15-12 para desatar el festejo.

En tanto, en Sub 13, el título fue para Mar Chiquita. El conjunto dirigido por Elvio Babini, con una contundente actuación, se quedó con el primer lugar al vencer en sets corridos con parciales de 25-12, 25-19 y 25-13.

Por otro lado, se disputaron las semifinales en las otras categorías inferiores: Sub 15 y Sub 17. En las dos, Mar Chiquita prevaleció sobre Huracán de Necochea con sendos triunfos 3-1, y en las finales, nuevamente se medirá con Once Unidos.